الإعلان رسميًا عن Fitbit Versa 2 مع شاشة OLED، وعمر أفضل للبطارية، والتكامل مع Alexa

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فاطمة أيت طالب - دبي - بناءً على نجاح الساعة الذكية Fibit Versa التي تم إصدارها في العام الماضي، قررت شركة Fitbit الآن إزاحة الستار رسميًا عن خليفة هذه الساعة الذكية والتي تحمل ببساطة إسم Fitbit Versa 2. هذه الساعة الذكية الجديدة تجلب معها العديد من التحسينات بما في ذلك شاشة بتقنية OLED والتكامل مع المساعد الرقمي Alexa ومع الخدمة الموسيقية Spotify بالإضافة إلى معالج أسرع وبطارية تدوم طويلاً.
إلى جانب Fitbit Versa 2، أعلنت شركة Fitbit أيضًا عن خدمة تدريب جديدة تُدعى Fibtit Premium. هذه الخدمة تُكلف 10 دولارات أمريكية في الشهر أو 80 دولار سنويًا وتمنحك خططًا خاصة للتدريبات وتناول السعرات الحرارية والتحكم في الوزن.
تتميز الساعة الذكية الجديدة Fitbit Versa 2 كذلك بهيكل مصنوع من الألومنيوم، وتأتي مزودة بتقنية NFC التي تتيح لك جنبا إلى جنب مع Fitbit Pay إستخدام الساعة الذكية للدفع اللاسلكي. هناك أيضًا ميزة تتبع معدل ضربات القلب على مدار الساعة طوال الأسبوع والقدرة على مقاومة المياه في عمق يصل إلى 50 متر، مما يعني أن هذه الساعة الذكية مناسبة لتمارين السباحة.
بالإضافة إلى ذلك، فهي تمتاز بتتبع العديد من أنواع الرياضات، بما في ذلك الجري وركوب الدراجات واليوجا بالإضافة إلى أوضاع تتبع النوم الجديدة. وبالنسبة لميزة ” Sleep Score ” الجديدة، فهي تعرض معلومات مفصلة عن أنماط نومك بناءً على معدل ضربات القلب. وتتميز Fitbit Versa 2 أيضًا بشاشة Always-On التي تتيح لك إلقاء نظرة سريعة على الوقت، والتقدم المُحرز في التمارين وعمر البطارية. وفيما يتعلق بعمر البطارية، تعد Fitbit بخمسة أيام من الإستخدام قبل الحاجة إلى إعادة الشحن. تحتوي Fitbit Versa 2 الجديدة على زر واحد فقط على الجانب الأيسر وهو قابل للبرمجة. لا يوجد نظام تحديد المواقع العالمي GPS في هذه الساعة، لذا ستحتاج إلى ربطها مع هاتفك الذكي لتتبع جلسات الركض الخاصة بك.
Fitbit Versa 2 متاحة الآن للطلب المسبق اليوم، وستكون متاحة في المتاجر إبتداء من 15 سبتمبر. ويبلغ سعر النسخة العادية من هذه الساعة الذكية 199 دولار أمريكي، بينما تكلف النسخة الثانية التي تحتوي على حزام منسوج إضافي نحو 230 دولار أمريكي.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان رسميًا عن Fitbit Versa 2 مع شاشة OLED، وعمر أفضل للبطارية، والتكامل مع Alexa لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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