Baidu تحتل المرتبة الثانية في السوق العالمي لمكبرات الصوت الذكية في الربع الثاني من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للتقرير الأحدث من مؤسسة Canalys المتخصصة في بحوث، فيبدو أن شركة Baidu والتي تقف وراء أكبر محرك للبحث في الصين هي الآن ثاني أكبر بائعة لمكبرات الصوت الذكية في العالم بعد شركة أمازون. نمت الحصة السوقية لشركة Baidu والتي تبيع أجهزتها فقط في السوق الصيني من 0.7 في المئة في الربع الثاني من العام 2018 إلى 17.3 في المئة الآن، مما يُترجم إلى نمو سنوي مذهل بلغ 3700 في المئة.

نما سوق مكبرات الصوت الذكية ككل بنسبة 55.4 في المئة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، مما أدى إلى شحن 26.1 مليون وحدة حول العالم. ومن بين هذه الشحنات، قامت شركة أمازون بشحن 6.6 مليون وحدة، بينما نجحت شركة Baidu في شحن 4.5 مليون وحدة، في حين نجحت شركة جوجل في شحن 4.3 مليون وحدة. وبالنسبة للمرتبتين الرابعة والخامسة، فقد كانت من نصيب كل من Alibaba و Xiaomi، على التوالي.

إعتمد نجاح Baidu إعتمادًا كبيرًا على سلسلة مكبرات الصوت الذكية Xiaodu والتسويق القوي في الصين. قام مشغلو الشبكات المحلية بدمج منتجات Baidu في عروضهم الجذابة للعملاء مما ساهم أيضًا في زيادة أرقام المبيعات. وبخصوص هذا الموضوع، صرح المحلل Cynthia Chen من شركة Canalys بالقول : ” هذا يعني أيضًا أن الشركات الصينية الكبرى الأخرى لديها فرصة هناك، ولكن في حالة إذا تمكنت من مقارعة الموقف التسويقي القوي لشركة Baidu “.

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لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية هي النقطة المحورية لمكبرات الصوت الذكية حيث بلغت الشحنات 6.1 مليون وحدة بينما بلغت 12.6 مليون وحدة في الصين. تركز كل من جوجل وأمازون الآن على توسيع تواجدهما خارج الولايات المتحدة الأمريكية حيث تم شحن أكثر من نصف مكبرات الصوت الذكية الخاصة بها خلال الربع الثاني إلى الأسواق الخارجية.

يعتمد نجاحهم على قدرتهم على الإستثمار بكثافة في التسويق وتقديم منتجات بأسعار معقولة. سيستمر كبار البائعين في تجربة أسعار متفاوتة وتصاميم مختلفة في محاولة لتقديم عروض جذابة للمستهلكين.