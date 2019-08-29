الهاتف Vivo NEX 3 يستعرض شاشة الشلال المنحنية الطرفين في مقطع فيديو جديد مثير للإهتمام

فاطمة أيت طالب - دبي -

سيتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo NEX 3 القادم من شركة Vivo في وقت ما من شهر سبتمبر المقبل، وكلما إقتربنا أكثر فأكثر من موعد الإعلان الرسمي، كلما حصلنا على المزيد من المعلومات الرسمية حول هذا الهاتف الُمنتظر. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رأينا فيديو تشويقي رسمي للهاتف، ولكن هذه المرة قررت شركة Vivo إرسال الهاتف إلى المُراجع الشهير Arun Maini المعروف بإسم Mrwhosetheboss على اليوتيوب، والذي قام بدوره بنشر مقطع فيديو يستعرض لنا فيه الهاتف Vivo NEX 3 من مختلف الزوايا، بما في ذلك عملية فتح علبة الجهاز.

أول شيء ستلاحظه في الهاتف Vivo NEX 3 هي شاشة الشلال التي تمتاز بإنحناء ملحوظ جدًا في الجانبين الأيمن والأيسر. وكما كان متوقعًا بالفعل، فهذه الشاشة خالية تمامًا من القطوع والثقوب، وهو ما يجعلها تغطي نسبة كبيرة جدًا من واجهة الجهاز. في الواقع، شاشة الهاتف Vivo NEX 3 منحنية جدًا على مستوى الطرفين لدرجة أن الهاتف لا يملك أية أزرار على الجانبين.

بدلاً من ذلك، قررت شركة Vivo تخصيص منطقة معينة على اليمين حساسة للضغط لتعمل كزر التشغيل، بينما تتواجد أزرار التحكم بمستوى الصوت أعلى وأسفل هذه المنطقة. وبصرف النظر عن ذلك، فقد قامت شركة Vivo أيضًا بتضمين منفذ السماعات 3.5mm، بالإضافة إلى زر ثانوي لسبب ما في الجزء العلوي من الهاتف.

الواجهة الخلفية للهاتف Vivo NEX 3 لا تبدو مثيرة للدهشة، فهي تضم ثلاث كاميرات في وحدة دائرية يتواجد أسفلها الفلاش LED. لم نحصل على أي تفاصيل حول هذه الكاميرات. الهاتف Vivo NEX 3 يدعم أيضًا شبكات الجيل الخامس 5G، وقد تم الحديث عن ذلك كثيرًا في مقطع الفيديو، ونحن نفترض بأن شركة Vivo تريد حقًا أن تعرف كم هو مدهش أن تملك الهاتف Vivo NEX 3.