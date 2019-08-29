الإعلان رسميًا عن الهاتف Redmi Note 8 Pro بإعتباره أول في هاتف في العالم يضم كاميرا بدقة 64MP

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Redmi Note 8 و Redmi Note 8 Pro كجزء من سلسلة هواتف Redmi Note 8 Series التي تتطلع لتكون خير خلف لسلسلة هواتف Redmi Note 7 Series الناجحة جدًا. وعلى الرغم من أن الهاتف الأول عبارة عن هاتف إقتصادي، فإن الهاتف Redmi Note 8 Pro يُعتبر أول هاتف ذكي في العالم مزود بكاميرا بدقة 64 ميغابكسل.

Redmi Note 8

هذا الهاتف يضم المعالج Snapdragon 665 التابع لشركة كوالكوم، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات الأربعة في الخلف، فهذا الهاتف يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل.

الهاتف Redmi Note 8 يضم كذلك شاشة LCD بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD. ونتيجة لغياب شاشة OLED في هذا الهاتف، فقد تم تضمين مستشعر بصمات الأصابع في واجهته الخلفية وليس أسفل الشاشة.

تشمل المواصفات الأخرى بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W من خلال منفذ USB TYpe-C والذي يتواجد بجانبه منفذ السماعات 3.5mm. سيُباع الهاتف باللون الأبيض والأسود والأزرق، وسيكلف ما يعادل 140 دولار أمريكي لنسخة 4GB/64GB، وما يعادل 167 دولار أمريكي لنسخة 6GB/64GB، بينما ستكلف نسخة 6GB/128GB ما يعادل 195 دولار أمريكي.

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Redmi Note 8 Pro

أما بخصوص الهاتف Redmi Note 8 Pro، فهو يضم شاشة IPS LCD بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD محمية بطبقة Gorilla Glass 5 وتمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبغ دقتها 20 ميغابكسل.

وعلاوة على ذلك، فقد إتضح كذلك أن الهاتف Redmi Note 8 Pro يضم المعالج الثماني النوى MediaTek Helio G90T الأحدث من شركة MediaTek، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB. وإلى جانب ذلك، فقد إتضح كذلك أن الهاتف Redmi Note 8 Pro يضم أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

الهاتف Redmi Note 8 Pro الجديد يضم كذلك بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W بإستخدام USB Power Delivery. عملية الشحن تتم من خلال منفذ USB Type-C مع العلم بأن الهاتف يضم أيضًا منفذ السماعات 3.5mm في الجزء السفلي بجانب منفذ الشحن ونظام التبريد بالسائل لجعل الهاتف مثالي لتشغيل الألعاب.

الهاتف Redmi Note 8 Pro سيكون متوفرًا باللون الأسود والأخضر والأبيض في شهر سبتمبر المقبل. وعندما يتعلق الأمر بالأسعار، فهو سيُكلف ما يعادل 195 دولار أمريكي لنسخة 6GB/64GB، وما يعادل 250 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB.