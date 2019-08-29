تكنولوجيا: Redmi تعلن عن هاتف Note 8 Pro بمستشعر 64 ميجا بيكسل مع هاتف Note 8

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة Redmi التجارية عن هاتف Note 8 Pro الذي ينطلق بمستشعرGW1 من سامسونج بدقة 64 ميجا بيكسل، مع هاتف Note 8 الذي يضم كاميرة رباعية بمستشعر رئيسي 48 ميجا بيكسل.

تقدم Redmi كلاً من هاتفي Note 8 وNote 8 Pro بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، إلا أن هاتف Note 8 Pro يضم بعض المميزات الجديدة هذا العام.

مواصفات هاتف Redmi Note 8

شاشة LCD بحجم 6.39 إنش بجودة عرض Full HD بلس بدقة 2340 في 1080 بيكسل، بإنحناء 2.5D، وتشغل 90% من إطار الهاتف مع أبعاد 19:5:9، وحماية من زجاج Corning Gorilla Glass 5

رقاقة معالج Snapdragon 665 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 11 نانومتر مع أربعة من أنوية Kryo 260 بسرعة 2GHz، و4 من أنوية Kryo 260 بسرعة 1.8GHz وكرت شاشة Adreno 610

نموذج رئيسي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، ودعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 256 جيجا بايت

نظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة MIUI 10

كاميرة خلفية رباعية بمستشعر رئيسي Sony IMX586 بدقة 48 ميجا بيكسل مع فلاش LED مزدوج، مع فتحة عدسات f/1.79، في عدسات 6P، ومميزات التركيز التلقائي PDAF وEIS، مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة بحجم بيكسل 1.12μm، ومستشعر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأيضاً مستشعر 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير 2cm macro مع فتحة عدسات f/2.4.

كاميرة أمامية بمستشعر 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.0

قياسات الهاتف 164.4 في 75.6 في 9.3مم، مع وزن 198 جرام

مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، مع مستشعر IR

مدخل 3.5 مم للسماعات، مع Smart PA وFM Radio

يدعم الإتصال بشبكات Dual 4G VoLTE، وWiFi 802.11ac بتردد 2.4GHz و 5GHz، البلوتوث 5، GPS، وGLONASS، مع منفذ Micro USB.

بطارية بسعة 4000 mAh مع شاحن بقدرة 18W بتقنية الشحن السريع.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Redmi Note 8 بألوان الأزرق، الأبيض، والأسود، على أن ينطلق للبيع في السوق الصيني بدءاً من 17 من سبتمبر.

سعر الهاتف Redmi Note 8

نموذج بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 139 دولار

نموذج بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 167 دولار

نموذج بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 195 دولار .

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مواصفات هاتف Redmi Note 8 Pro

شاشة LCD بحجم 6.53 إنش ودقة عرض Full HD بلس بدقة 2340 في 1080 بيكسل، وتشغل 91.4% من إطار الهاتف، وحماية من زجاج Corning Gorilla Glass 5، مع سماكة 2.05مم في الإطار العلوي، و1.8مم في الإطار الأيمن والأيسر، وحواف بسماكة 4.2مم في الجزء السفلي.

رقاقة معالج MediaTek Helio G90T ثماني الأنوية بدقة تصنيع 12 نانومتر مع اثنان من أنوية A76 بسرعة2.05GHz، و6 من أنوية A55 بسرعة 2GHz وكرت شاشة Mali-G76 3EEMC4 بسرعة 800MHz

نموذج رئيسي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 64 جيجا بايت في سعة UFS 2.1

نظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة MIUI 10

كاميرة خلفية رباعية بمستشعر رئيسي Samsung GW1 بدقة 64 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسات f/1.8 مع فلاش LED، وEIS، مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة بحجم بيكسل 1.12μm، ومستشعر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأيضاً مستشعر 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير 2cm macro مع فتحة عدسات f/2.4.

كاميرة أمامية بمستشعر 20 ميجا بيكسل.

قياسات الهاتف 161.3 في76.4 في 8.79مم، مع وزن 199.8 جرام

تصميم مقاوم لقطرات الماء بمعايير IP52

مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، مع مستشعر IR

مدخل 3.5 مم للسماعات، مع Smart PA وFM Radio

يدعم الإتصال بشبكات Dual 4G VoLTE، وWiFi 802.11ac بتردد 2.4GHz و 5GHz، البلوتوث 5، GPS، وGLONASS، مع منفذ Micro USB.

بطارية بسعة 4500 mAh مع شاحن بقدرة 18W بتقنية الشحن السريع.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Redmi Note 8 Pro بألوان الأبيض، والأخضر وأيضاً الرمادي، على أن يتوفر في الصين بدءاً من 3 من سبتمبر.

سعر الهاتف Redmi Note 8 Pro

نموذج بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر195 دولار

نموذج بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128جيجا بايت بسعر 223 دولار

نموذج بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 251 دولار .

كما يتوفر إكسسوار الألعاب للهاتف بسعر 25 دولار.

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