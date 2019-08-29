فيتبيت تكشف عن ساعتها الذكية Versa 2 مع أمازون أليكسا

أعلنت شركة فيتبيت Fitbit عن أحدث ساعاتها الذكية (Fitbit Versa 2) العاملة بواسطة المساعد الصوتي الذكي أليكسا من أمازون، والمدفوعات عبر الإنترنت، وتخزين الموسيقى، وذلك في محاولة للتنافس بقوة مع الساعات الذكية من آبل.

وقالت الشركة: إن طلبات الشراء المسبق لساعة (Fitbit Versa 2)، والبالغة قيمتها 200 دولار، ستبدأ في وقت لاحق من اليوم، مضيفة أن الساعة الذكية ستكون متاحة في المتاجر يوم 15 سبتمبر.

وكافحت فيتبيت من أجل الحصول على موطئ قدم في فئة الساعات الذكية، حيث تمكنت آبل وسامسونج من الحصول على حصة أكبر من السوق بأجهزة أكثر تطورًا.

في حين أن حصة شركة فيتبيت المهيمنة في قطاع تتبع اللياقة البدنية ما تزال تتأثر بعروض أرخص مقدمة من الشركات الصينية، مثل هواوي وشاومي، من بين آخرين.

وخفضت فيتبيت الشهر الماضي إيراداتها لعام 2019، وألقت باللوم على مبيعات (Versa Lite) الذكية المخيبة للآمال، وهي نسخة أرخص تفتقر إلى ميزات مثل القدرة على تخزين الموسيقى.

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وتبدو (Fitbit Versa 2) بمثابة تقدم كبير، مع تصميم أنيق جديد مقاوم للماء، وميزات نوم جديدة، وميكروفون على الجهاز مع تكامل أمازون أليكسا، وتطبيق سبوتيفاي مدمج، و (Fitbit Pay).

وتوفر الساعة تطورًا في الأداء، وتطبيقات ووجوه جديدة، وشاشة أكثر إشراقًا مع وضع اختياري دائم التشغيل، وعمر بطارية يصل إلى 5 أيام.

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كما أعلنت الشركة عن إصدار جديد من مقياس (Fitbit Aria Air) الذكي ذو الأسعار المعقولة الذي يتتبع وزنك ويتصل بتطبيق فيتبيت Fitbit المحمول عن طريق البلوتوث، وسوف يتم شحن (Fitbit Aria Air) في شهر أكتوبر، وسيكون متاحًا بالأبيض والأسود، وسيكلف 50 دولارًا.

وأطلقت الشركة بشكل منفصل خدمة اشتراك صحية ولياقة بدنية جديدة (Fitbit Premium)، والتي تمنح مستخدميها تدريبًا شخصيًا، بما في ذلك التقارير الصحية؛ والتدريبات؛ وميزات النوم، وذلك بتكلفة 9.99 دولار شهريًا أو 79.99 دولارًا سنويًا، ابتداءً من شهر سبتمبر.

وتتوفر خدمة الاشتراك الصحية باللغة الإنجليزية في 17 دولة عبر تطبيق Fitbit هذا الخريف، وتمتد إلى لغات إضافية في عام 2020، بما في ذلك الهولندية؛ والفرنسية؛ والألمانية؛ والإيطالية؛ واليابانية؛ والكورية؛ والإسبانية.

وستكون هناك نسخة تجريبية مجانية مدتها أسبوع واحد للعملاء الحاليين لمساعدتهم على إدارة أهدافهم المتعلقة بالوزن والنوم والتمرين، وسيحصل مشترو (Fitbit Versa 2) على تجربة مدتها 90 يومًا.

وتعد (Fitbit Versa 2) و (Fitbit Premium) خطوات لتوسيع قاعدة المستخدمين الحالية البالغ عددهم 27 مليون مستخدم عن طريق إضافة المزيد من الميزات.