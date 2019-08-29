شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الطاقة الذرية تكثف جهودها لتعزيز سلامة المنشآت النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مشغلى المنشآت النووية يستجيبون بسرعة لملاحظات بعثات فرق مراجعة السلامة التشغيلية التابعة للوكالة الدولية، حيث تم حل أكثر من 95% من الصعوبات والمشكلات.

وأوضحت الوكالة - فى بيان لها من مقرها فى العاصمة فيينا اليوم الخميس - أن فرق المراجعة قامت بـ35 مهمة كبيرة بين عامى 2012 و2018، وشددت على أن السلامة النووية مسئولية وطنية ومهمة تقع على عاتق جميع القائمين على الأنشطة النووية في كل دولة.

وأكدت الوكالة التزامها بالعمل على تقييم أداء السلامة التشغيلية للمشغلين النوويين والتحقق من معايير السلامة ودعم أفضل ممارسات الصناعة وتعزيز الكفاءة التشغيلية لمحطات الطاقة النووية، كما أكدت أنها تزود المشغلين - عبر بعثاتها - برؤى ثاقبة حول كيفية زيادة السلامة بشكل أكبر.