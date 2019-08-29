تكنولوجيا: إعلان تشويقي من Realme يؤكد على معالج Snapdragon 712 في هاتف Realme Q

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Realme إعلان تشويقي جديد لسلسلة هواتفها المرتقب الإعلان عنها في 5 من سبتمبر Realme Q، حيث ينطلق هاتف Realme Q برقاقة معالج Snapdragon 712.
تعقد علامة Realme التجارية مؤتمرها القادم في 5 من سبتمبر لتكشف النقاب عن خط إنتاجها الجديد من الهواتف الذكية Realme Q، حيث أكدت الشركة على خططها للإعلان عن أربع منتجات خلال فعاليات المؤتمر.
كما أشارت مصادر أخرى من الشركة إلى أن هاتف Realme 5 Pro سيكون أحد أهم الإعلانات المرتقبة في مؤتمر 5 من سبتمبر، حيث من المتوقع أن ينطلق هاتف 5 Pro بالعلامة التجارية الجديدة.
أيضاً من المتوقع أن يكون هاتف Realme XT بمستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل الذي كشف عنه مؤخراً أحد الإعلانات المرتقبة من الشركة في المؤتمر القادم، على أن توضح الشركة تفاصيل مواصفات هذا الإصدار.
لذا نترقب إنطلاق مؤتمر Realme العلامة التجارية الفرعية لشركة Oppo لنتعرف بشكل أوضح على الإصدارات التي تنافس في الأسواق قريباً في خط إنتاج Realme Q.
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