أكثر من 130 شركة أمريكية تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص لمواصلة تعاملاتها التجارية مع Huawei

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر يوليو الماضي، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن عزمها إصدار تراخيص خاصة للشركات الأمريكية التي ترغب في مواصلة تعاملاتها التجارية مع شركة Huawei. الآن وفقا لأشخاص مطلعين على الموقف ممن تحدثوا إلى وكالة الأنباء رويترز، فيبدو أن وزارة التجارية الأمريكية تلقت أكثر من 130 طلب من الشركات التقنية المحلية. على الرغم من أنه لم يتم تأكيد هذه الأرقام بشكل رسمي بعد، إلا أنها تشير إلى أن هذا الحل قد يدخل حيز التنفيذ قريبًا.

صرح وزير التجارة الأمريكي، السيد Wilbur Ross أن التراخيص الجديدة ستصدر فقط للشركات التي تقوم بتطوير وإنتاج المكونات المتوفرة على نطاق واسع والتي لا تشكل تهديدًا للأمن القومي. يبقى أن نرى ما هي المكونات بالضبط التي تتوافق مع هذه المتطلبات. في الأونة الأخيرة، قال مسؤولو شركة Huawei أن قسم الأجهزة الإستهلاكية في الشركة سيشهد على الأرجح خسائر تصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي بسبب الحظر التجاري المفروض عليها من قبل الحكومة الأمريكية.

حصلت شركة Huawei أيضًا على مهلة إضافية قدرها 90 يومًا يمكن فيها للشركة الصينية مواصلة تعاملاتها التجارية مع الشركات الأمريكية، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان هناك حل طويل الأمد سيتم تطبيقه في أي وقت قريب أم ستبقى الأوضاع على حالها من دون حل يلوح في الآفق.