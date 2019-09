Disney تؤكد أن عروض Marvel الجديدة ستشق طريقها إلى خدمة +Disney

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن نعلم بأن خدمة بث الأفلام والمسلسلات +Disney القادمة من شركة Disney ستستضيف مجموعة من عروض Marvel، والتي تم الإعلان عن بعضها في مهرجان Comic-Con منذ فترة ليست بالطويلة. ومع ذلك، إتضح أن ذلك يمثل قمة جبل الجليد فقط لأنه خلال حدث Disney D23، أكدت شركة Disney المزيد من عروض Marvel التي سيتم إطلاقها على المنصة.

أثناء الإعلان، إتضح أننا سنحصل على ثلاث عروض Marvel جديدة على الأقل. وهذا يشمل Ms. Marvel و She-Hulk و Moon Knight. وفي الوقت الراهن، نحن لا نعرف الكثير عن هذه العروض، ومتى سيتم إصدارها أو من يقوم بتصويرها، ولكن وفقا للرئيس التنفيذي لشركة Marvel Studios، السيد Kevin Feige، فسوف يتم دمجها جميعًا مع Marvel Cinematic Universe، لذلك توقع رؤية الشخصيات الخارقة الجديدة مع الشخصيات الحالية في بعض العروض القادمة في المستقبل.

Advertisements

ومن المتوقع أن تكون هذه الشخصيات جميعًا جزءًا من Phase 4 من مجموعة Marvel Cinematic Universe. كما قلنا، تُعتبر هذه العروض بالإضافة إلى العروض التي تم الإعلان عنها مسبقًا والتي تتضمن The Falcon و The Winter Soldier و WandaVision و Loki و What If ؟ جزءًا من خدمة +Disney. إذا كنت من محبي Marvel، فمن المؤكد أن هذه العروض تستحق إهتمامك، وخاصة أنها ستضم شخصيات قد لا تكون معروفة بالضرورة.

لم تكن هناك أي إعلانات متعلقة بالعروض الشهيرة الأخرى مثل X-Men أو Fantastic Four حتى الآن، ولكننا نتوقع أن نرى إصدارات جديدة من هذه الأفلام في مرحلة ما في المستقبل.