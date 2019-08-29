شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسس أبل "ستيف وزنياك": كان من المفترض تفكيك الشركة قبل سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد ستيف وزنياك المؤسس المشارك لشركة أبل صريح للغاية، ولم يخجل أبدًا من انتقاد الشركة التى ساعد فى بنائها، حيث قال فى مقابلة مع بلومبرج هذا الأسبوع إنه كان ينبغى تفكيك شركة أبل منذ وقت طويل، بحسب موقع The Verge الأمريكى.

وعلى ما يبدو أنه لا يتحدث بالضرورة عن المنظمين الحكوميين وفرض الرقابة على شركة أبل من قبل الحكومة، لكنه بدلاً من ذلك، يبدو أنه يتحدث عن بناء بيئة يتمتع فيها المهندسون من أمثالهم بحرية العمل بمفردهم، وقال وزنياك:" أتمنى أن تنفصل أبل من تلقاء نفسها، فمنذ فترة طويلة وأنا أتمنى أن تنفصل الأقسام المستقلة عن الشركة فى أماكن بعيدة وتسمح لهم بالعمل بشكل مستقل، كما فعلت Hewlett Packard عندما كنت قبل ذلك".

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لكن على ما يبدو أن أبل تعمل بشكل جيد ككيان متجانس، على الرغم من ذلك، وقد تلاحظ أن HP كانت الشركة التى رفضت وزنياك عندما أراد صنع كمبيوتر شخصى - خمس مرات، وفقًا لما ذكره وزنياك نفسه، وأن HP كشركة ليست فى أى مكان بالقرب من المكانة التى وصلت إليها أبل فى هذه الأيام.

لكن وزنياك أشاد أيضًا بـ HP فى الماضى للسماح له بالعمل بحرية، وقال فى عام 2011: "يمكن للمهندسين الدخول ليلًا والوصول إلى جميع الأجزاء التى يحتاجونها وأدوات العمل وفقًا لتصميماتهم الخاصة".

واستكمل "أعتقد أن التكنولوجيا الكبيرة أصبحت كبيرة للغاية، إنها قوة كبيرة للغاية فى حياتنا، وقد اتخذت خياراتنا بعيداً، وقال لـ Bloomberg، إنه من الصعب الهروب، لكنه أضاف أنه يعتقد أن أبل هى "الأفضل بين الشركات" لأنها فى الغالب تجنى منتجات بدلاً من تتبع الناس.