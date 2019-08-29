شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تلجأ لمصنع نوكيا القديم فى فيتنام لإنتاج أجهزتها بدلا من الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم شركة جوجل تحقيق تحول كبير فى الإنتاج من الصين إلى فيتنام، ووفقًا لتقرير صادر من Nikkei Asian Review، أكد مصدران على أن الشركة قد بدأت بالفعل العمل على تحويل مصنع نوكيا قديم فى شمال فيتنام ليكون مخصص لتصنيع هواتفها الذكية Pixel.

وقال أحد المصادر إن جوجل لن تتخلى عن الصين بشكل كامل، و من المرجح أن تحتفظ الشركة الأمريكية العملاقة ببعض الأنشطة داخل الصين، وتدرك أنه إذا كانت جادة فى صنع الأجهزة، فلا يمكن أن تتخلى عن السوق الصينية الضخمة.

وأشارت المصادر إلى أن تلك الخطوة تأتى بسبب ارتفاع التكاليف والبيئة المتوترة المحاطة بالصين، وتحتاج الشركة إلى إنتاج خارج الصين على المدى الطويل من أجل دعم تصنيع الأجهزة الخاصة بهم.



بكسل

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ويأتى هذا التحول فى منتصف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إذ تفرض إدارة الرئيس دونالد ترامب تعريفة على الإلكترونيات الاستهلاكية.

وبحسب ما ورد تسعى آبل أيضًا إلى تنويع خط إنتاجها خارج الصين، وكتب منتجو أجهزة الألعاب، سونى ومايكروسوفت ونينتيندو، خطابًا مشتركًا فى يونيو حذروا فيه من الضرر غير المتناسب الذى تسببه هذه التعريفات للمستهلكين والشركات الأمريكية.

لكن الحرب التجارية ليست هى السبب الوحيد وراء هروب شركات التكنولوجيا الأمريكية من الصين، فارتفاع تكاليف العمالة عامل آخر.