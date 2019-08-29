تكنولوجيا: HONOR تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف HONOR 20S في 4 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت علامة HONOR التجارية التابعة لهواوي إعلان تشويقي جديد تؤكد فيه على موعد مؤتمرها القادم في 4 من سبتمبر للإعلان عن هاتف HONOR 20S.

تقدم شركة HONOR خلال الشهر المقبل إصدار أخر من سلسلة هواتف HONOR 20، في مؤتمر يعقد في الصين، حيث يأتي هاتف HONOR 20S الذي ظهر في صور رسمية بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية.

وقد ظهر هاتف HONOR 20S في تسريبات من TENAA بنموذج رقم YAL-AL50 مع بعض المواصفات المتوقعة للهاتف، والتي أكدتها الصور الرسمية اليوم، حيث ينطلق الهاتف بكاميرة خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، كما يضم مستشعر للبصمة في الجزء الجانبي من إطار الهاتف.

أيضاً يضم هاتف HONOR 20S شاشة بحجم 6.26 إنش، مع جودة عرض FHD بلس، كما تأتي الكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة بدقة 32 ميجا بيكسل، إلى جانب بطارية بقدرة 3650 mAh مع شاحن بتقنية الشحن السريع بقدرة 20W، ويأتي أحد نماذج الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

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المواصفات المتوقعة لهاتف HONOR 20S

شاشة بحجم 6.26 إنش، مع جودة عرض FHD بلس بدقة 2340 في 1080 بيكسل، بكثافة عرض 412 بيكسل لكل إنش

رقاقة معالج Kirin 980

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في LPDDR4x، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت في النموذج الرئيسي

نظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة Magic UI 2.1

فتحة مزدوجة لشرائح SIM

كاميرة خلفية بمستشعر Sony IMX586 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر 2 ميجا بيكسل

كاميرة أمامية بمستشعر 32 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0، ودعم تصوير 3D Portrait

مستشعر للبصمة في جانب الهاتف

قياسات الهاتف 154.25 في 73.97 في 7.87مم، مع وزن 172 جرام

يدعم الإتصال بشبكات 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 ac بتردد 2.4GHz أو 5GHz، البلوتوث 5، GPS، منفذ USB C

بطارية بقدرة 3750 mAh مع شاحن سريع 20W.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف HONOR 20S بألوان الأزرق، والأسود إلى جانب الأبيض، لذا نترقب تفاصيل مؤكدة عن الهاتف ومستوى التسعير الذي ينطلق به إلى الأسواق في 4 من سبتمبر.

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