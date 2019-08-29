الشحنات العالمية للهواتف الذكية تشهد إنخفاضًا آخر في الربع الثاني من هذا العام، وسامسونج تواصل التربع على العرش

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لأحدث الإحصائيات والأرقام الصادرة من مؤسسة Gartner Research المتخصصة في بحوث السوق حول وضعية سوق الهواتف الذكية على الصعيد العالمي في الربع الثاني من هذا العام، فيبدو أنه تم شحن 368 مليون هاتف ذكي في هذه الفترة، وهذا ما يعتبر أدنى بنسبة 1.7 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وكما يمكنك أن تتوقع، فلا تزال شركة سامسونج تتسيد السوق بعدما كانت وراء 20.4 في المئة من إجمالي شحنات الهواتف الذكية في الربع الثاني من هذا العام، وتليها شركة Huawei بنسبة 15.8 في المئة، وشركة آبل بنسبة 10.5 في المئة. وبالنسبة للمرتبتين الرابعة والخامسة، فقد كانت من نصيب كل من Xiaomi و Oppo على التوالي بعدما وقفت الشركة الأولى وراء 9 في المئة من إجمالي الشحنات والشركة الثانية وراء 7.6 في المئة من إجمالي الشحنات.

وبالنسبة لشركة سامسونج، فهذا هو أول ربع تشهد فيه الشركة نموًا بعد تراجع على مستوى الشحنات لستة فصول على التوالي، فهي تمكنت في الربع الثاني من هذا العام من شحن 75 مليون وحدة في المجموع. والفضل في هذا الربع القوي للشركة الكورية الجنوبية يعود إلى النجاح الباهر لسلسلة هواتف Galaxy A Series الجديدة. شركة آبل من ناحية أخرى تواصل نزيف الحصة السوقية بسبب تباطؤ الطلب على هواتف iPhone، فهي تمكنت من شحن 38.5 مليون وحدة فقط في الربع الثاني من هذا العام بعدما نجحت في شحن 44.7 مليون وحدة في نفس الفترة من العام الماضي.

وبخصوص هذا الموضوع، صرح المحلل Anshul Gupta في شركة Gartner Research المتخصصة في بحوث السوق بالقول : ” الطلب على الهواتف الذكية الرائدة يتراجع بمعدل أكبر من الطلب على الهواتف الذكية المتوسطة والإقتصادية “.

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من خلال إلقاء نظرة على كل دولة، كانت الصين وراء معظم مبيعات الهواتف الذكية خلال هذه الفترة، فقد بلغت مبيعات الهواتف الذكية هناك نحو 101 مليون وحدة بزيادة طفيفة قدرها 0.5 في المئة مقارنة مع العام الماضي. كان الدافع وراء هذا النمو هو الخصومات على هواتف 4G الراقية في ضوء إطلاق الدفعة الأولى من هواتف 5G في البلاد.

كانت البرازيل هي الدولة التالية الوحيدة التي شهدت فيها مبيعات الهواتف الذكية نموًا سنويًا بنسبة 1.3 في المئة. تتماشى هذه النتائج الجديدة مع تقرير سابق من Gartner Research يتوقع أن تستمر الشحنات العالمية للهواتف الذكية في الإنخفاض إلى غاية نهاية العام 2019.