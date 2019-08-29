Huawei واثقة من أنها ستتولى بناء شبكات الجيل الخامس 5G في المملكة المتحدة على الرغم من التقارير المتضاربة

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على شركة Huawei في وقت سابق من هذا العام، حذرت الحكومة الأمريكية حلفائها من ضرورة توخي الحذر من إستخدام معدات Huawei في شبكات الإتصالات الرئيسية الخاصة بها بسبب المخاوف الأمنية ضد الصين. وكشف تسريب في الأونة الأخيرة أن مجلس الأمن القومي البريطاني والحكومة البريطانية تخطط لإستخدام معدات 5G التابعة لشركة Huawei في بعض الأجزاء غير الرئيسية في البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس 5G الخاصة بها.

بعد التسريب، صرح السكرتير الرقمي في المملكة المتحدة، السيد Nicky Morgan لشبكة BBC أنه يجب إتخاذ ” القرار الصحيح ” على المدى الطويل بمجرد حلول فصل الخريف. على الرغم من المستقبل الهش، لا تزال Huawei واثقة من أن المملكة المتحدة ستختار العمل معها. بعد كل شيء، لقد شاركت الشركة الصينية بالفعل في إنشاء شبكات الجيل الخامس 5G الأولية لكل من Vodafone و EE في الشهر الماضي.

صرح متحدث رسمي بإسم شركة Huawei لموقع Euractiv أن شركة Huawei ستواصل ” العمل مع شركات الإتصال لإطلاق شبكات الجيل الخامس 5G عبر المملكة المتحدة “. كما تتطلع الشركة إلى صدور قرار الحكومة البريطانية في الخريف بشأن مستقبل الشركة في المملكة المتحدة.

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شوه الحظر الذي فرضته الحكومة الأمريكية على شركة Huawei سمعتها وتسبب في تراجع مبيعات هواتفها الذكية. هذا القرار دفع الشركة الصينية لإنشاء نظام التشغيل الخاص بها والذي سيكون بمثابة حل إحتياطي في حالة إذا سحبت منها شركة جوجل ترخيص إستخدام نظام الأندرويد، وهذا ما يلمح إلى أن شركة Huawei مستعدة لجميع السيناريوهات. على الرغم من الحظر المفروض عليها، ما زالت شركة Huawei تنمو بشكل مطرد وهي في طريقها لتصبح الشركة الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية في العالم.