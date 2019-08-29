صور حاسوبية جديدة تجسد لنا كيف سيبدو هاتف LG الذكي القابل للف

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن شركة LG تخطو خطوات إضافية في سبيل تحويل فكرة هاتفها الذكي القابل للطي إلى واقع. لم تقم الشركة بعد بإطلاق هاتفها الذكي القابل للطي، ولكن يبدو أنها تعمل على شاشة بتكنولوجيا جديدة يمكنها الإنحناء في كلا الإتجاهين.

في وقت سابق من هذا الشهر، قامت شركة LG بتسجيل براءة إختراع لهاتف ذكي قابل للف والذي كان محورًا لعدد من التقارير في الفترة الماضية. إنه مختلف بعض الشيء عن الهواتف الذكية القابلة للطي المتاحة في السوق اليوم وبعض هواتف الشركة التي رأيناها في براءات إختراع سابقة. تكشف الصورة الموجودة في براءة الإختراع عن هاتف ذكي كامل الوظائف مع شاشة تنحني في أكثر من إتجاه ويضم مفصلان. بهذه الطريقة تلتف الشاشة حول هيكل الهاتف. وفيما يلي بعض الصور الحاسوبية التي تم إنشاؤها بناء على التصميم الموضح في براءة الإختراع.

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براءة الإختراع هذه لم تظهر على الموقع الرسمي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية فقط، فهي ظهرت أيضًا على الموقع الرسمي للإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية. يبدو هذا المفهوم رائعًا وقد يكون النهج الصحيح لحماية الشاشة حيث يمكن طيها إلى الداخل حول الهاتف لحمايتها من الخدوش. ومع ذلك، لا تزال هذه مجرد براءة إختراع وليس هناك ما يضمن بأن الشركة ستكشف النقاب عن مثل هذا الجهاز مستقبلاً، وفي أفضل السيناريوهات قد تستغرق الشركة سنة على الأقل قبل طرحه في السوق.

ومع ذلك، هناك شيء واحد مؤكد، وهو أن شركة LG تبذل جهودها لجلب هاتفها الذكي القابل للطي إلى السوق، والمتصفح LG Whale الذي أعلنت عنه الشركة الكورية الجنوبية مؤخرًا هو شهادة على ذلك.