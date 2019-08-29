كاميرات الهاتف Sony Xperia 1 تحقق نتائج مخيبة للأمال في إختبارات DxOMark

فاطمة أيت طالب - دبي - قام فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية بمراجعة الهاتف Xperia 1 من شركة Sony، والنتيجة النهائية تشير إلى أن هذا الهاتف لا يقدم أداءً مماثلاً للهواتف الرائدة المتاحة في السوق اليوم، فهو حقق نتيجة إجمالية قدرها 91 نقطة، وهي نتيجة تتطابق مع النتيجة التي حققها الهاتف Pocophone F1 وتتخلف بنقطة واحدة عن الهاتف iPhone 8.

تضم الكاميرات الثلاثة في الواجهة الخلفية للهاتف Xperia 1 جميع العناصر الأساسية، ولكن التنفيذ ليس مثاليًا. تم الثناء على الضبط التلقائي السريع والموثوق للصورة، حتى في الظلام. كان التعرض وعرض الألوان في خانة الإيجابيات كذلك. ومع ذلك، في إختبار الصور، حصل الهاتف Xperia 1 على 94 نقطة، ولكنه عانى من نعومة الزوايا وبعض التشوهات البارزة في الصور مثل الهالات. فشل HDR التلقائي في العمل عدة مرات أيضًا. وعلاوة على ذلك، فقد إتضح لفريق DxOMark أن أداء الفلاش كان ضعيفًا بالمقارنة مع الهواتف المنافسة.

الكاميرا المُقربة في الهاتف Xperia 1 الجديد لم تقدم ذلك الأداء الذي يمكن للمرء أن يتوقعه من هاتف تم إطلاقه في العام 2019. ليس فقط من حيث البعد البؤري، فمستوى التفاصيل كان منخفضًا مما أدى إلى تقليص النتيجة النهائية للهاتف.

وعندما يتعلق الأمر بتسجيل الفيديوهات، فقد حصل الهاتف Xperia 1 على بعض النقاط بفضل نظام تثبيت الصورة والتعرض الجيد. ومع ذلك، فدرجة التلاحم كانت منخفضة جدًا مما أدى إلى تقليص النتيجة التي حصل عليها الهاتف في إختبار تصوير الفيديوهات إلى 84 نقطة. ببساطة، كانت التفاصيل في مقاطع الفيديو منخفضة حتى في البيئات الجيدة من حيث الإضاءة.

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إتضح أن الضبط التلقائي للصورة دقيق للغاية وكان يحرص على إعادة التركيز. وبغض النظر عن الكاميرا الخلفية الثلاثية، فقد وجدت إختبارات DxOMark أن الكاميرا الأمامية للهاتف Xperia 1 لا توفر بدورها ذلك الأداء العالي. برصيد 78 نقطة، فهي بالكاد إستطاعت التفوق على كاميرا الهاتف Google Pixel 2، والكاميرات الأمامية لبعض الهواتف الذكية الرائدة القديمة مثل iPhone X و Galaxy S8 و Huawei Mate 20 Pro.

في الواقع، إذا كان كل ما تلتقطه عبارة عن صور فقط، فإن الكاميرا الأساسية للهاتف Xperia 1 ستوفر لك أداء جيدًا نسبيًا مماثل إلى حد ما لأداء الهاتف iPhone XS Max. ومع ذلك، لا يمكننا قول نفس الشيء عن تسجيل الفيديوهات.

أثبتت الكاميرا الأساسية للهاتف Xperia 1 أنها جيدة في اللقطات الجماعية، خاصةً لأنها تركز على الوجوه أثناء حساب التعرض التلقائي. ومع ذلك، كان تجسيد الألوان غير موثوق به وتم إيجاد أن النطاق الديناميكي منخفض. عمومًا، يمكنكم التوجه إلى الموقع الرسمي لفريق DxOMark إنطلاقا من رابط المصدر أدناه للحصول على المزيد من التفاصيل حول كاميرات الهاتف Xperia 1.