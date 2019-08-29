شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كبسولة SpaceX تعود من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض محملة بعلوم ناسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت كبسولة SpaceX Dragon من محطة الفضاء الدولية عائدة للأرض مع أكثر من طن من التجارب العلمية وغيرها من المعدات، حيث غادرت المركبة الفضائية المحطة الفضائية صباح أمس في الساعة 10:59 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1459 بتوقيت جرينتش).

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، تركت الكبسولة ذراع Canadarm2 الروبوتي الذى يعد بمثابة ميناء لها، وذلك بدعم من رائد الفضاء ناسا كريستينا كوتش، ثم بدأت الكبسولة في رحلة تستغرق 6 ساعات تقريبًا إلى الأرض.

وتحمل كبسولة دراجون ما يقرب من 2700 رطل (1225 كيلوجراما) من المواد التجريبية وغيرها من المعدات من المحطة الفضائية التي ينتظرها موظفو وكالة ناسا والعلماء ليكونوا قادرين على تحليلها.

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وتعد كبسولة دراجون هى الأنسب لنقل المواد التي تحتاج إلى فحص ، وليس التخلص منها، والتى ستعود بقرب من جنوب غرب لونج بيتش بكاليفورنيا، حيث تقوم سفينة الإنقاذ SpaceX باسترداد الكبسولة من البحر، وستقوم شركة Hawthorne في كاليفورنيا بإعادة الكبسولة إلى الشاطئ وإرسال إمدادات ناسا إلى وجهاتها النهائية.

من المقرر أن يتم إطلاق كبسولة دراجون المقبلة إلى المحطة الفضائية يوم 4 ديسمبر على صاروخ Falcon 9، ولدى SpaceX أيضًا عقد لنقل رواد فضاء ناسا من وإلى المحطة باستخدام مركبة فضائية Crew Dragon الجديدة.