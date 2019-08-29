شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حتى الطاقة بتاخد قيلولة.. اعرف بتفرق ازاى فى شحن السيارة الكهربائية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد مسألة شحن السيارة الكهربائية أمر شاغل لكل صناعها حول العالم، لذلك تختبر بعض شركات الطاقة ومشغلي الشبكات ما إذا كان الانتقال إلى المسار البطيء أحيانا أكثر ذكاءً وأرخص.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، توصلت دراسة استمرت 15 شهرًا لأداء شحن السيارات الكهربائية في ألمانيا إلى أنه يمكن إقناع المستهلكين بقبول إعادة شحن بطيئة خلال الليل، حيث إنها يمكن أن تساعد في تجنب انقطاع التيار الكهربائي عند زيادة الطلب على الكهرباء أو تحديثات مكلفة لشبكات الكهرباء.

وساعدت الدراسة التي أجريت في أوستفيلدنرويت-ريوت شتوتجارت على تخفيف مخاوف بعض مشغلي الشبكات من أن الشحن المفرط للسيارات الكهربائية في أوقات الذروة قد يتسبب في تعطل الشبكة.

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وقال سلمى لويساو، مدير مشروع الدراسة: "يمكننا أن نتخيل أنه في المستقبل، سيكون نصف السكان فى هذه السيارات الكهربائية في الشوارع، ومع ذلك، فإن النطاق المحدود من بطاريات EV في الوقت الحالي، يجعل الشحن البطيء خلال الليل لا يكفى لاقناع السائقين بالتخلي عن السيارات التي تعمل بالبنزين كليًا".

بدون وجود شبكة من محطات الشحن السريع التي تقدم التزود بالوقود بسرعة، قد يكون السائقون حذرين من استخدام السيارات الكهربائية للرحلات الطويلة، وهذا هو السبب في أن بعض شركات صناعة السيارات تريد الكثير من محطات الشحن السريع لتشجيع اعتماد السيارات الكهربائية على نطاق واسع.