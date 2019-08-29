شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يبتكرون أداة رخيصة للكشف عن الفيروسات القاتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن استخدام الهواتف المحمولة للكشف عن الفيروسات القاتلة المحتملة، فقد ابتكر الباحثون طريقة بسيطة ومحمولة وغير مكلفة للكشف عن مستويات نوروفيروس- وهو فيروس مُعدى للغاية يمكنه التسبب فى التقيؤ والإسهال- فى الماء مقابل 40 جنيه إسترلينى فقط .

حسب ما ذكره موقع " ديلى ميل" البريطانى، قال مؤلف الدراسة البروفيسور "كيلى رينولدز" من جامعة أريزونا فى الولايات المتحدة: "إن التقدم فى الرصد السريع لفيروسات الإنسان فى الماء ضرورى لحماية الصحة العامة"، موضحاً أن هذه التقنية السريعة المنخفضة التكلفة تحد من الأمراض المحلية والعالمية.

أضاف رينولدز: "إن الأجهزة التى تستخدم للكشف عن الفيروسات موجودة ولكنها تتطلب عادةً معملًا يحتوى على مجموعة من المجاهر والليزر والطيف التى يمكن أن تكلف آلاف الجنيهات"، فى حين انه أغلى عنصر فى الجهاز بأكمله يكلف أقل من 40 جنيهاً إسترلينياً (50 دولارًا) كما أنه سهل الاستخدام، فليس عليك أن تكون عالماً أو مهندسًا لتشغيل الجهاز".

يأمل الفريق الآن فى تطوير طرق للكشف عن حالات العدوى بفيروس نوروفيروس فى المرضى حتى قبل ذلك وتوسيع منصة مراقبة هواتفهم الذكية لاكتشاف المخاطر الأخرى، مثل المواد الكيميائية التى يمكن أن تسبب السرطان.