شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل تضيف ميزة جديدة لمستخدمى الدراجات.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سهلت جوجل على مستخدمى خدمة الخرائط التابعة لها الانتقال من مكان إلى آخر سواء كانوا يقودون سيارة أو يمشون أو يركبون الدراجات أو يستخدمون وسائل النقل العام، إذ أطلقت تحديث جديد يهتم باتجاهات وسائل النقل مع خيار "ركوب الدراجات" .

نقلاً عن موقع Phonearena الهندى، تعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يفضلون ركوب الدراجات، حيث سيُظهر لهم التطبيق الآن كم ستتكلف الرحلة إذا كانت هناك زحام أثناء الرحلة وعند مغادرة الحافلة أو القطار.

فى حالة ركوب الدراجات ستعرض خرائط جوجل طرقًا مخصصة لراكبى الدراجات، بالإضافة إلى كل ما تحتاج لمعرفته حول النقل فى رحلتك، كما ستخبرك الخرائط أيضًا متى ستصل إلى وجهتك بناءً على كل هذه المعلومات.

وفقًا لـجوجل ستبدأ هذه الميزة فى الوصول خلال الأسابيع القادمة إلى Android و iOS فى 30 دولة حول العالم.