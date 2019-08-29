شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مديرة يوتيوب: الحفاظ على الموقع مفتوحا للجميع أمر مهم ولكن يحتاج للرقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظرًا لأن موقع يوتيوب يتعامل مع العديد من القضايا المثيرة للجدل، بدءًا من انتشار التطرف إلى قضايا الاستغلال الجنسى للأطفال، فقد شكك النقاد فى سياسة الموقع الخاصة بالسماح لأى شخص لديه اتصال بالإنترنت بتحميل مقطع فيديو.

لكن سوزان ووجيكي، الرئيس التنفيذى لموقع يوتيوب، دافعت عن كون الموقع منصة مفتوحة، وكتبت فى رسالتها الفصلية إلى مصممى موقع يوتيوب: "فى الوقت الذى يتم فيه طرح المزيد من القضايا، تتصاعد الانتقادات الخاصة بما إذا كانت المنصة المفتوحة ذات قيمة.



سوزان ووجيكي

وأضافت :"على الرغم من هذه المخاوف، أعتقد أن الحفاظ على المنصة مفتوحة للجميع أمر يعد أكثر أهمية من أى وقت مضى".

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وقالت إن الطبيعة المفتوحة للموقع تتيح سماع مجموعة متنوعة من الأصوات، لكن هذا الانفتاح له جانب مظلم، حيث يسمح بنشر المعلومات المضللة والعنصرية، وقالت إن التحدى يكمن فى إيجاد "توازن" بين الانفتاح والرقابة على الموقع الذى يضم أكثر من مليارى زائر شهريًا.