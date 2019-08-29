رغم الحظر .. هواوي تؤكد عزمها على إطلاق Mate 30 بأندرويد

أفادت وكالة رويترز اليوم الأربعاء نقلًا عن مسؤولين بشركة هواوي بأن الشركة تعتزم إطلاق هواتف ذكية رائدة جديدة في أوروبا مع أنها قد لا تكون قادرة على توفير نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل، والتطبيقات المستخدمين على نطاق واسع، مثل: خرائط جوجل.

ومن المقرر أن تعلن ثاني أكبر شركة لصناعة الهواتف الذكية في العالم عن هواتف (ميت 30) Mate 30 الجديدة في 18 أيلول/ سبتمبر المقبل بمدينة ميونيج الألمانية، وفق ما نقلت رويترز عن مصدر مطلع، ومع ذلك، ليس من الواضح متى سيبدأ طرح الأجهزة في الأسواق.

ويعد هاتف (ميت 30) – الذي صُمم للعمل على شبكات الجيل الخامس 5G – أول هاتف رائد من الشركة الصينية منذ أن أدرجتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القائمة السوداء في منتصف شهر أيار/ مايو الماضي، زاعمةً أنها متورطة في أنشطة تعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر، وهو ما نفت الشركة مرارًا وتكرارًا.

وقال متحدث باسم جوجل لرويترز: إن (ميت 30) لا يمكن بيعه مع تطبيقات وخدمات جوجل المرخصة بسبب الحظر الأمريكي على التعامل مع هواوي. وقال المتحدث: إن المهلة التي منحتها الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي لا تنطبق على أي منتج جديد من هواوي، بما في ذلك: (ميت 30).

ويُعتقد أن حالة عدم اليقين المحيطة بهاتف (ميت 30) توضح الارتباك الذي يهمين على هواوي وشركائها التجاريين نتيجة الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة. ومع أن هواوي وُضعت في القائمة السوداء استجابة للمخاوف الأمنية، إلا أن ترامب قد أشار إلى أنه يمكن رفعها عن القائمة كجزء من صفقة تجارية.

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وقال (جو كيلي) – المتحدث باسم هواوي لرويترز: “ستواصل هواوي استخدام نظام التشغيل أندرويد والنظام البيئي إن سمحت لنا الحكومة الأمريكية بذلك”. وأضاف: “وإلا، فسوف نواصل تطوير نظام تشغيل ونظامًا بيئيًا خاصًا بنا”.

من المحتمل أن تستخدم هواوي نسخة مفتوحة المصدر من أندرويد دون الوقوع في الحظر المفروض على مبيعات الولايات المتحدة. ولكن تطبيقات جوجل – التي تُثبَّت مسبقًا على أجهزة أندرويد – لا يمكن استخدامها إلا بموجب ترخيص مدفوع من شركة البحث العملاقة. وقال المحلل المستقل (ريتشارد وندسور): “بدون خدمات جوجل، لن يشتري أحد الجهاز”.

وكانت هواوي قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي عن نظام التشغيل الخاص بها المسمى (هارموني) Harmony. ولكن المحللين والمسؤولين التنفيذيين في هواوي يشككون في قدرته في أن يحل محل أندرويد.

يُشار إلى أن هواوي التي كانت قبل سنوات من الشركة المغمورة في سوق الهواتف الذكية، ولكن تمكنت سريعًا من تسبق العديد من الشركات، حتى أنها تمكنت من التفوق على شركة آبل الأمريكية، لتحتل الآن المركز الثاني في سوق خلف سامسونج الكورية.

ولكن الحظر الأمريكي وجه ضربة قوية للمبيعات خارج الصين، إذ انخفضت حصت هواوي في أوروبا إلى 19.3% في الربع الثاني من 24.9% في الربع الأول، حسبما أظهرت أرقام من شركة (كاونتربوينت ريسيرتش) Counterpoint Research.