شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Beeb.. مساعد ذكى جديد يتعرف على اللهجات البريطانية سيتم إطلاقه قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشعر المستخدمون الذين يتحدثون باللهجة البريطانية المختلفة بالاحباط عند استخدام المساعد الذكى لعدم تعرفه عليها، حيث إن مساعدا ذكيا مثل أليكسا يعمل باللهجة الأمريكية للغة الإنجليزية، ولهذا السبب تحديدا أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية الـBBC عن خطط لمساعد ذكى جديد يعمل بالذكاء الاصطناعى ويسمى "Beeb"، والذى سيتعرف على جميع اللهجات الإقليمية البريطانية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فقد انتشرت مقاطع فيديو عديدة مؤخرا تبرز مشكلة الأشخاص ذوى اللهجات المختلفة البريطانية مع المساعد الذكى المتواجد حاليا، لذلك أقدمت شبكة الـBBC على هذه الخطوة.

ويعلن المطورون أن المساعد الذكي سيكون متاحًا في العام المقبل على موقع BBC على شبكة الإنترنت و iPlayer وكبرنامج إضافي للأجهزة مثل مجموعة سماعات Amazon's Echo.

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كما يأملون في أن يتيح ذلك للمشاهدين العثور على برامجهم المفضلة، والوصول إلى الخدمات الأخرى عبر الإنترنت التي تقدمها هيئة البث.

وقال متحدث باسم صحيفة الجارديان، إن هذا سيسمح أيضًا للشبكة أن تكون أكثر طموحًا في المحتوى والميزات التي يمكن للمستمعين الاستمتاع بها.