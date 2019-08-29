شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح الإصدار التجريبى من iOS 13.1.. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادةً ما تطرح أبل الإصدار التجريبى من IOS القادم للمطورين قبل طرح النسخة النهائية منه، ولكن فاجأت الشركة المطورين قبل ساعات بطرح الإصدار التجريبى من IOS 13.1 وذلك قبل الإصدار الرسمى لـ IOS 13

نقلاً عن موقع “Gadgetsnow” الهندى، يقال إن IOS 13.1 يعيد بعض الميزات التى كانت فى البداية متوفرة فى IOS 13، ولكن تمت إزالتها فى الإصدارات التجريبية، بالإضافة إلى ذلك فإن iOS 13.1 يجلب العديد من إصلاحات الأخطاء إلى جانب دعم مشاركة الصوت، هذا يعنى أن المستخدمين سيكونوا قادرين على الاستماع إلى الموسيقى عن طريق Airpods أو Beats PowerBeats Pro من جهاز واحد.

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وهناك ميزة أخرى ملحوظة وهى دعم تشفير مقاطع الفيديو، مما يعنى إتاحة الفرصة للمستخدمين تسجيل مقاطع الفيديو الخلفية التى يمكن تغييرها.

وسيتوافق النظام الجديد مع هواتف iPhone XS و XS Max و XR و X و iPhone 8 و 8 Plus و iPad.

وسيمكن للأشخاص الذين سجلوا أجهزتهم فى الإصدار التجريبى الحصول على iOS 13.1، وليس من المؤكد ما إذا كان هذا الإصدار سيصل إلى قناة beta العامة قبل إصدار iOS 13 أم لا.