اسطوانات الانقاذ يجب أن تحتفظ بها دائماً لتنقذ جهاز الكومبيوتر خاصتك

اسطوانات الانقاذ واحدة من البرامج الأساسية والملحقات الأساسية التي يجب على كل مستخدم كومبيوتر أن يمتلك واحدة منها على الأقل، كانت هذه الاسطوانات موجودة منذ قدم التاريخ ويستخدمها الكثيرون حول العالم في الكثير من الأمور، وفي وقت ما كانت منتشرة في الدول العربية حيث كانت الناس تتناقل نسخ الويندوز عن طريق أخذ نسخ إحتياطية كاملة من النظام على جهاز صديقه.

تضم اسطوانات الانقاذ مجموعة هامة من البرامج المتنوعة التي تساعدك على تشغيل الويندوز وإقلاع جهاز الكومبيوتر عندما تعاني من مشكلة مع النظام، بعض هذه الإسطوانات تضم برامج فحص فايروسات وبرامج إعادة نسخ إحتياطية وأمور أخرى سنتعرف عليها في هذا المقال.

مالذي يوجد على اسطوانات الانقاذ ؟

في البداية يجب أن تعرف ان اسطوانات الانقاذ هي عبارة عن نظام تشغيل مصغر يمكنك تثبيته على قرص اسطوانة CD أو قرص خارجي USB ويمكنك أن تقلع وتجعل النظام يعمل عليه تلقائياً دون الحاجة إلى تثبيته على جهاز الكومبيوتر الخاص بك.

دائماً ما تحتوي اسطوانات الانقاذ على مجموعة من البرامج المفيدة والتي يمكنها أن تنقذ جهاز الكومبيوتر خاصتك كما قلنا، مثل برنامج اعادة ملفات محذوفة أو إزالة فايروسات أو إصلاح للقرص الصلب أو غيرها من البرامج الهامة والحيوية لنظام التشغيل.

هناك العديد من الأنواع من اسطوانات الانقاذ المختلفة، هناك بعض الأنواع المبنية على نظام لينكس والأخرى المبنية على نظام Windows PE وتلك هي التي سنتحدث عنها اليوم.

أهم اسطوانات الانقاذ :

سنقدم لكم الآن أهم الاسطوانات وكيف يمكن أن تحملها والروابط ومميزاتها وغيرها من الأمور.

اسطوانة Hiren’s BootCD PE :

تعتبر هذه الاسطوانة الأشهر على الإطلاق وتعتبر واحدة من اساطير اسطوانات الانقاذ وواحدة من تلك التي نشرت الفكرة بشكل عام، تضم الاسطوانة مجموعة متنوعة من الأدوات المدعومة التي يمكنها أن تساعدك على انقاذ جهاز الكومبيوتر الخاص بك واصلاحه والتعامل مع القرص الصلب واستعادة الملفات وكسر كلمات مرور حسابات ويندوز وغيرها من الأمور ويمكنك أن تقرا القائمة الكاملة من هنا .

Advertisements

رابط تحميل الاسطوانة مجاناً .

اسطوانة Bob.Omb’s Modified Win10PEx64 :

تعتبر هذه واحدة من الاسطوانات وأقراص الإنقاذ الغير معروفة قليلاً، ولكنها تستحق التجربة لأنها تحتوي على قائمة طويلة من أداوت إصلاح المشاكل والفايروسات المختلفة، وتضم الاسطوانة مجموعة هامة من البرامج المشهورة والمألوفة للكثير من المستخدمين. مثل Malwarebytes و EaseUS Data Recovery و FileZilla و Rufus و TeamViewer .

يمكنك تحميل الاسطوانة مجاناً من هنا .

اسطوانة Kyhi’s Recovery Drive :

هذه الاسطوانة ستشعرك بأنك تعمل مع نظام تشغيل ويندوز متكامل فهي تضم كافة الامكانيات والمميزات المختلفة والتي تحتاجها بشكل كبير لتفعيل وإصلاح اي نظام تشغيل، الاسطوانة تضم مجموعة كبيرة للغاية من البرامج ويمكنك تحميلها مجاناً من هنا .