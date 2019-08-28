10 مزايا Messenger لم تكن تعرفها قبل الآن

منصة Messenger الخاصة بشبكة الفيس بوك هي واحدة من أكثر منصات ووسائل التواصل الإجتماعي وإرسال الرسائل القصيرة شهرةً في العالم وهذا يعود بالطبع لشهرة الفيس بوك كمنصة إجتماعية وطريقة تواصل حول العالم.

وهذا يعني أيضاً أنه مع شهرة المنصة والـ Messenger ستجد الكثير من المميزات والخفايا التي لم تكن تعرفها قبلاً عنها وطرق آخرى يمكنها أن تسهل عليك حياتك للغاية وتزيد من متعة إستخدام المنصة .

سنذكر لكم مجموعة من النصائح والخفايا التي يمكنك أن تستمع بها وتحسن من تجربتك لمنصة التواصل الإجتماعي.

1- إستخدم Messenger بدون حساب للفيس بوك :

بالطبع تلقائياً ستظن بأنك تحتاج لأن تمتلك حساب على موقع Facebook لتستمع بمنصة الرسائل السريعة خاصته ولكن الحقيقة أنك لا تحتاج إلى حساب على الفيس بوك ويمكنك أن تستخدم Messenger بسهولة بإستخدام رقم الهاتف الخاص بك دون الحساب.

2- إفتح Messenger دون الحاجة لتثبيت التطبيق أو فتح Facebook.

يمكنك أيضاً بسهولة أن تصل إلى المنصة دون أن تحتاج إلى فتح حساب الـ Facebook الخاص بك أو أن تفتح صفحة الـ Facebook بأكملها وهذا عن طريق الوصول إلى Messenger.com.

3- شارك صفحتك الشخصية من خلال الـ Code الخاص بها :

يمكنك أن ترسل صفحتك الخاصة أو Profile الـ Messenger الخاص بك إلى أي شخص من خلال كود خاص به ينتج على شكل صورة مثلما تراه في صورتي الشخصية بالأعلى.

لتقوم بهذا كل ما عليك فعله هو التالي :

1- قم بفتح برنامج الرسائل

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2- قم بالضغط على صورتك الشخصية الخاصة في الجزء الأيسر من الشاشة

3- ستجد الصورة محاطة برموز غريبة هذا هو الكود، قم بأخذ صورة له أو إرساله مباشرةً إلى أحدهم ويمكنك إستخدام خاصية Scan Code لتضيف الكود الخاص بأحد المستخدمين إلى حسابك لتضيفه.

4- قم بمشاركة مكانك من خلال الـ Messenger :

مثل تطبيق الـ Whatsapp يمكنك إرسال موقعك في رسالة إلى أي شخص ليتمكن من الوصول إليك بسهولة.

لتقوم بهذا كل ما عليك فعله هو فتح التطبيق ثم الضغط على النقاط الأربعة الموجودة في أي محاذة وإختيار Location وإرسال مكانك

يمكنك إختيار طريقتين لإرسال مكانك إما أن تقوم بإرسال مكان حي وهو يتغير معك أثناء حركتك أو أن تقوم بإرسال المكان الثابت.

5- إرسال الإستفتاءات في الماحدثات :

يمكنك عمل إستفتاءات وإرسالها في Messenger من خلال رسائل المجموعات فقط مع الأسف.

قم بالنقر على النقاط العمودية الأربعة ثم إختيار إستفتاءات Polls وقم بكتابة سؤالك ثم الضغط على إنشاء الإستفتاء Create Poll