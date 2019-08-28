أفضل برامج تعديل PDF مجاناً على الإنترنت دون تحميله

دائماً ما ستحتاج إلى برامج تعديل PDF وبالطبع يفضل أن يكون هذا البرنامج مجانياً حتى تتمكن من إستخدامه بسهولة وبضمير سليم ولن يضر إن كان هذا البرنامج يمكن إستخدامه من دون الحاجة إلى تحميله وتثبيته على جهاز الكومبيوتر خاصتك.

فكرة تعديل PDF هي واحدة من الأفكار والأمور التي يستخدمها الكثير من المستخدمين ممن يتعاملون مع ملفات PDF بشكل مستمر سواءً كان في المكاتبات الرسمية أو الكتب وطباعتها وغيرها من الأمور التي قد تجبر المستخدم على تعديل الملف بشكل سريع بعد أن تمت كتابته وإرساله للمراجعة لذا فإن برامج تعديل PDF المجانية هي قائمة يجب أن تحتفظها بها دائماً.

أفضل برامج تعديل PDF مجاناً :

جميع البرامج التي سنذكرها اليوم هي مجانية ويمكن أن تستخدمها من خلال الإنترنت دون الحاجة إلى تحميلها وتثبيتها على جهاز الكومبيوتر الخاص بك وهذا يعني أنك يمكن أن تستخدمها من على أي جهاز كومبيوتر متاح لك الوصول إليه كما أن هذه البرامج لن تسبب أي مشاكل أو عبث في ملفات PDF الخاصة بك.

1- برنامج Sejda PDF Editor :

أكثر ما يميز هذا البرنامج هو أنه لا يترك علامة مائية على ملفات الـ PDF الخاصة بك والتي تم التعديل عليها من خلاله، كما أن البرنامج سريع ويمكنك إستخدامه دون الحاجة إلى تحميله ويمكنك بسهولة أن تستفيد منه، توجد نسخة كومبيوتر ومكتبية يمكن تحميلها وتثبيتها من البرنامج والفارق الوحيد بين النسخة المحملة والنسخة على الإنترنت هو أنك لن تستطيع التعديل على ملفات أكبر من 50 ميجابايت .

يمكنك الوصول إلى البرنامج وتحميله مجاناً من هنا .

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2- برنامج Inkscape :

العيب الوحيد في هذا البرنامج هو أنك ستحتاج إلى تحميله وتثيبته على جهاز الكوميبوتر الخاص بك لتتمكن من إستخدامه ولكن بعيداً عن هذا الأمر ستجد ان هذا البرنامج يوفر لك الكثير من المميزات المتنوعة والفريدة من نوعها والمتخصصة في تعديل PDF مجاناً.

يمكنك تحميل البرنامج من هنا .

3- برنامج PDFescape Online PDF Editor

هذا البرنامج يضع قيداً مزعجاً صغيراً وهو يمنعك من تعديل ملفات PDF التي يتجاوز حجمها 10 ميجابايت أو أكثر من 100 ورقة من خلال النسخة المجانية للبرنامج ولكن هذه ليست مشكلة كبيرة فمثل هذا البرنامج لا تعتمد عليه إلا في تعديل الملفات الصغيرة والتي تحتاج إلى تعديلها بشكل سريع..

البرنامج سهل الإستخدام ويمكنك الوصول إلى النسخة المجانية من هنا .