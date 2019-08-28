تكنولوجيا: 8 مميزات تدعمك بتجربة أفضل في هواتف سامسونج Galaxy Note 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت مؤخراً هواتف Galaxy Note 10 Plus و Galaxy Note 10 إلى الأسواق بقدرة أعلى للبطارية وشاشة بأفضل جودة عرض مع مجموعة متنوعة من المميزات، وفي السطور التالية نستعرض 8 من المميزات التي تحتاج إلى معرفتها في هواتف Galaxy Note 10.

تنشيط Galaxy Note 10 عن طريق رفع الهاتف

قد لا يمثل النقر على زر لتنشيط شاشة هاتف Galaxy Note 10 مشكلة للكثير من المستخدمين، لكن قد يحتاج البعض إلى إستجابة وتجربة أسرع لتنشيط الشاشة دون الجاجة للنقر على أي زر، وتأتي هواتف Galaxy Note 10 بهذه الميزة من خلال تنشيط الشاشة عند رفع الهاتف مباشرة، ويمكن للمستخدم تمكين هذه الميزة من خلال التوجه إلى الإعدادات ومنها إلى إعدادات متقدمة، ومن ثم يمكن إختيار تبويب الحركة ثم الإيماءات لإختيار ميزة تنشيط الهاتف عند رفع الوحدة Lift to wake، والتي ستدعم تنشيط الهاتف مباشرة عند إلتقاط الهاتف مع إظهار الإشعارات.

تشغيل ميزة Always-on display بشكل دائم

تأتي هواتف Note 10 بميزة Always-on display إلا أنها لا تعمل على مدار الوقت، ولتنشيط هذه الميزة لتعمل على مدار الوقت في الشاشة، يمكنك أن تتوجه إلى الإعدادات ومنها إلى تبويب غلق الشاشة Lock screen، ومن ثم يمكن تحديد تنشيط الميزة في كل الأوقات في الجدول الخاص بتحديد وقت التشغيل Always-on display.

طرق مختلفة للوصول إلى إختصارات التطبيقات في الشاشة في وضع الغلق

تضم الشاشة في وضع الغلق اثنان من أيقونات التطبيقات، والتي تأتي كإختصار سريع لفتح التطبيق من الشاشة الرئيسية، مثل تطبيق الكاميرة والهاتف على سبيل المثال، حيث يمكن للمستخدم إختيار إختصارات التطبيقات التي ستظهر على الشاشة في وضع الغلق، وإختيار موقع تثبيت أيقونة التطبيق أيضاً.

ويمكن التحكم في هذه الميزة من خلال الإعدادات ومن ثم إختيار تبويب الشاشة في وضع الغلق Lock screen، ومنها إختيار إختصارات التطبيقات، ومن ثم إختيار زر Floating حيث يتيح هذا الإختيار ظهور أيقونة التطبيق إلى جانب مستشعر البصمة مباشرة لتظهر عند النقر المطول على الشاشة، كما يمكن تحديد إتجاه تثبيث الرمز إلى اليمين أو اليسار.

أيضاً لإختيار زر Floating في الإعدادات يمكن للمستخدم الضغط المطول على مستشعر البصمة لتظهر أيقونة التطبيق خلال ثواني، ومن ثم يمكن للمستخدم سحب أيقونة التطبيق إلى اليمين أو اليسار.

إعادة تشغيل هاتف Galaxy Note 10 بالأوامر الصوتية

يمكن أن يعمل زر الطاقة في هاتف Galaxy Note 10 الآن لتنشيط مساعد Bixby، كما يمكن ضبط زر الطاقة لغلق الهاتف أيضاً، أو إطلاق أحد التطبيقات، أو لإغلاق أو إعادة تشغيل الهاتف عن طريق إلقاء أوامر صوتية على مساعد Bixby.

ولتنفيذ هذه الأوامر يمكن للمستخدم تنشيط مساعد Bixby وإلقاء أوامر صوتية لفتح الهاتف “Restart my phone” “إعادة تشغيل هاتفي” ومن ثم تأكيد الأمر عند الطلب.

إعادة ضبط وبرمجة الزر الجانبي لهاتف Galaxy Note 10 لفتح أي تطبيق

Advertisements

يأتي الزر الجانبي لهاتف Note 10 بميزة دعم فتح وإغلاق الهاتف، أو فتح الكاميرة بشكل سريع، أو Bixby أيضاً، ويمكن إعادة تعيين الزر ليدعم تشغيل سريع لأي تطبيق، وذلك من خلال الإعدادات، ومنها إلى إعدادات متقدمة Advanced features، ومن ثم إختيار الزر الجانبي Side key.

أيضاً من خلال النقر مرتين على Side key يمكن أن يتم إختيار تعيين تطبيق أخر ليتم إطلاقه عند الضغط على الزر الجانبي للهاتف.

إستخدام أكثر من قلم S على هاتف Note 10

يمكن ضبط إعدادات هاتف Note 10 ليدعم إستخدام أكثر من قلم S على الشاشة، وذلك في حالة إستخدام قلم إحتياطي أخر إلى جانب القلم المثبت في الجهة الخلفية في الهاتف.

يمكن للمستخدم ضبط الميزة من خلال الإعدادات ومنها إلى الإعدادات المتقدمة ومن ثم تبويب S Pen، حيث سيتاح للمستخدم إختيار دعم أكثر من قلم S على شاشة هاتف Note 10، أيضاً من المقرر أن يظهر تنويه للمستخدم مع هذا الإختيار يؤكد على أن إستخدام اثنان من قلم S سيؤدي إلى إستنفاذ البطارية بشكل سريع.

تسجيل محتوى الشاشة مع وجه المستخدم

وهي من المميزات التي تدعم المستخدمين في الألعاب بشكل خاص، حيث يمكن للمستخدم تسجيل فيديو لتقدمه أو الأهداف التي يحرزها المستخدم في لعبة Fortnite على سبيل المثال، كما يمكن إلتقاط وجه المستخدم أيضاً عند تسجيل محتوى الشاشة.

ولتمكين هذه الميزة يمكن فتح الإعدادات ومنها إلى إعدادات متقدمة ثم Screenshots ومنها يمكن للمستخدم إختيار تسجيل محتوى الشاشة، وإعدادات تسجيل محتوى الشاشة، حيث سيتوفر للمستخدم إختيار لتسجيل الصوت مع لقطات الشاشة، أو تسجيل محتوى الشاشة دون إلتقاط الصوت بالميكروفون.

أيضاً سيتاح للمستخدم إختيار جودة تسجيل فيديو من الشاشة، كما يمكن إظهار وجه المستخدم في محتوى لقطات الشاشة عن طريق كاميرة السيلفي، ويمكن أيضاً تسجيل محتوى الشاشة بشكل سريع عن طريق التمرير من أعلى إلى أشفل الشاشة وإختيار Screen recorder من قائمة الإعدادات السريعة، كما يمكن النقر على زر الإيقاف عند الإنتهاء.

تصوير لقطات أفضل للشاشة

يمكن لميزة Smart Select في قلم S دعم المستخدم لتصوير لقطات أفضل للشاشة، حيث تظهر مجموعة من الإختيارات عند إزالة قلم S من الهاتف، ومن بين الإختيارات يأتي Smart Select.

وبإستخدام شريط الأدوات في الجزء السفلي من الشاشة، يمكن إختيار أداة قطع الصور للقطات الشاشة بشكل مستطيل أو مربع، وآداة cloud تدعم الرسم الحر في لقطات الشاشة، رمز circle يدعم قطع دائرة في لقطة الشاشة، وزر GIF سيدعم تسجيل جزء من محتوى الشاشة وتحويلها إلى صورة متحركة.

وتدعم أيقونة المربع تسجيل جزء من محتوى الشاشة، مع إمكانية لصق هذا الجزء في لقطة الشاشة، وهي ميزة تدعم المستخدم للصق صورة عند ملء الإستمارات على شبكة الإنترنت على سبيل المثال.

المصدر

اعلان

