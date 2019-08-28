فيفو تطلق هاتفها IQOO Pro الجديد للألعاب وكاميرا علية الجودة

أعلنت شركة فيفو الصينية هاتفها الذكي الجديد "IQOO Pro"، حيث يتيح تشغيل جميع ألعاب الهواتف الذكية بدون مشاكل وبأعلى جودة، بسعر يبدأ من 451 دولاراً أمريكياً لنسخة 4G، ومن 536 دولاراً أمريكياً لنسخة 5G. ويأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 855+، مع ذاكرة عشوائية سعة 8 أو 12 غيغابايت. ويشتمل الهاتف الذكي على شاشة قياس 6.41 بوصة بدقة وضوح 1080×2340 بيكسل، مع ماسح ضوئي لبصمة الأصابع وبطارية سعة 4500 مللي أمبير ساعة. ويمتاز الهاتف الذكي بكاميرا سيلفي بدقة 12 ميغابيكسل، وعلى الجانب الخلفي توجد كاميرا ثلاثية تتألف من عدسة رئيسية بدقة 48 ميغابيكسل، مع عدسة عريضة الزاوية بدقة 12 ميغابيكسل، وعدسة ثالثة بدقة 2 ميغابيكسل لحساب معلومات العمق.

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