شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائدة فضاء ناسا تنفى ارتكاب أول جريمة بالفضاء وتكشف تفاصيل جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت "أول جريمة تحدث بالفضاء" أحد العنواين الأكثر تداولا مؤخرا، والتى أثارت حولها الكثير من الجدل داخل وكالة ناسا الأمريكية، ولكن خرجت آن ماكلين المتهمة فى القضية عن صمتها أخيرا، ونفت ارتكاب أول جريمة على الإطلاق في الفضاء.

وفقا لما ذكره موقع "مترو" البريطاني، فقد اعترفت آن ماكلين بالوصول إلى حساب شريك حياتها المصرفي أثناء وجودها على متن محطة الفضاء الدولية لكنها تنفي أي مخالفات.

وقالت آن ماكلين، إنها تستخدم الحساب ببساطة للتحقق من أموال العائلة والتأكد من وجود ما يكفي من المال لدفع تكاليف رعاية طفلهما، حيث كانوا يجمعونه معًا قبل الانفصال.

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ولعل القضية التى أثيرت بارتكاب جريمة من الفضاء كان أساسها الشكوى التى قدمتها شريكة الرائدة إلى لجنة التجارة الفيدرالية تتهم فيها ماكلين بأنها تسللت بالدخول على حسابها البنكى من حساب تابع للوكالة.

وجدير بالذكر تخرجت ماكلين من أكاديمية ويست بوينت العسكرية، وتم اختيارها للسفر مع ناسا في عام 2013 وقضت ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، كما أنها كانت من المقرر أن تشارك في جولة في الفضاء مخصصة للإناث تم إلغاؤها في اللحظة الأخيرة لعدم وجود بدلات فضاء متاحة.

وهناك خمس وكالات فضائية وطنية ودولية تشارك في المحطة الفضائية الدولية، وهم الولايات المتحدة وكندا واليابان وروسيا وأوروبا ويُعاقب الشخص الذي يُدعى أنه ارتكب جريمة خلال أقامته فى الفضاء وفقًا لقوانين بلده.