تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. فيس بوك يغير شعاره وتليجرام يطرح عملة رقمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا لم تتمكن اليوم من متابعة كافة ما جرى فى عالم التكنولوجيا، ولم تجد الوقت الكافى لتصفح كل المواقع، لمعرفة أبرز ما تداولته المواقع العالمية من أخبار وأحداث تكنولوجية، يمكن للحصاد التالى مساعدتك فى معرفة ما فاتك فيس بوك يغير شعار صفحته الرئيسية.. ومخاوف من فرض رسوم على المستخدمين الولايات المتحدة ترحل طالب بهارفارد بسبب منشورات أصدقائه على السوشيال ميديا على غرار فيس بوك.. تليجرام يستعد لطرح عملة رقمية جديدة Advertisements فيس بوك يفتتح أول "كافيه" فى لندن لتعزيز الخصوصية باحثون يعيدون إنشاء برنامج ذكاء اصطناعى قادر على كتابة أخبار مزيفة علماء يدعمون الكلاب برؤية ليلية خارقة للاستعانة بها فى مكافحة الجرائم فيس بوك يطور تطبيقا جديدا لمشاركة بياناتك الخاصة مع أصدقائك المقربين

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