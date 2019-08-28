شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. جاليليو تصبح أول مركبة تمر بكويكب إيدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث بعض الأمور غير المحسوبة خلال رحلات الفضاء، فهذا العالم مازال يعلم أسرارا كثيرة لم تكتشف بعد، ولعل من بينها ما حدث فى مثل هذا اليوم 28 أغسطس ولكن من عام 1993، حيث مرت مركبة الفضاء جاليليو التابعة لوكالة ناسا الأمريكية بجانب الكويكب إيدا 243 في طريقها لكوكب المشتري.
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، كانت جاليليو أول مركبة فضائية تمر بكويكب في حزام الكويكبات، وكان إيدا في الواقع هو الثاني الذى تمر به بعد الكويكب جاسبرا في عام 1991.
ومر جاليليو من جانب إيدا خلال انطلاقه بحوالي 28000 ميل في الساعة، وضمن مسافة 1500 ميل من سطح الكويكب.
وكان اللقاء مميزا لأن المركبة اكتشفت بالفعل قمرًا صغيرًا يدور حول إيدا، وكان هذا هو أول قمر مؤكد لكويكب.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. جاليليو تصبح أول مركبة تمر بكويكب إيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.