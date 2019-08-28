شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. جاليليو تصبح أول مركبة تمر بكويكب إيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث بعض الأمور غير المحسوبة خلال رحلات الفضاء، فهذا العالم مازال يعلم أسرارا كثيرة لم تكتشف بعد، ولعل من بينها ما حدث فى مثل هذا اليوم 28 أغسطس ولكن من عام 1993، حيث مرت مركبة الفضاء جاليليو التابعة لوكالة ناسا الأمريكية بجانب الكويكب إيدا 243 في طريقها لكوكب المشتري.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، كانت جاليليو أول مركبة فضائية تمر بكويكب في حزام الكويكبات، وكان إيدا في الواقع هو الثاني الذى تمر به بعد الكويكب جاسبرا في عام 1991.

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ومر جاليليو من جانب إيدا خلال انطلاقه بحوالي 28000 ميل في الساعة، وضمن مسافة 1500 ميل من سطح الكويكب.

وكان اللقاء مميزا لأن المركبة اكتشفت بالفعل قمرًا صغيرًا يدور حول إيدا، وكان هذا هو أول قمر مؤكد لكويكب.