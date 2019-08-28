أوبو تعلن عن 3 هواتف بأربع كاميرات خلفية وأمامية منبثقة

أعلنت شركة أوبو اليوم الأربعاء عن ثلاثة هواتف جديدة من سلسلة (رينو) Reno، وهي تأتي كلها خلفًا لهاتف (أوبو رينو) Oppo Reno الذي أطلقته في شهر نيسان/ أبريل الماضي. وتمتاز بأنها تقدم أربع كاميرات خلفية، كما تتشابه في بعض المواصفات الأخرى.

وتشترك هواتف (رينو2) Reno2 الجديدة بأنها تقدم شاشة من نوع (أمولد) AMOLED بقياس متقارب عند 6.5 بوصات، وتمتاز بالكاميرا الأمامية المنبثقة، كما أنها تضم بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة مع دعم تقنية الشحن السريع VOOC 3.0 باستطاعة 20 واط.

(أوبو رينو2) Oppo Reno2

تستخدم الكاميرا الأساسية في هاتف رينو2 حساس Sony IMX586 1/2.0” البالغة دقته 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، كما تحتوي على مثبت صورة بصري. أما الكاميرا الثانية فهي بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض بزاوية 116 درجة.

ويمتلك الهاتف كاميرا ثالثة للعمق بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 مع القدرة على التقريب الهجين بواقع 5x. أما الكاميرا الرابعة فهي للتصوير الأحادي اللون بدقة 2 ميجابكسل من أجل صور (البورتريه).

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وتغطي الشاشة التي تأتي بقياس 6.5 بوصات نحو 93.1% من واجهة الهاتف، أما الكاميرا الأمامية المنبثقة على شكل “زعنفة سمك القرش” فهي بدقة 16 ميجابكسل ويمكن أن تنبثق في 8 أعشار الثانية.

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وداخليًا، يحتوي هاتف (رينو2) على معالج ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 730جي)، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت. هذا؛ وسوف يُباع هاتف (رينو2) بسعر يعادل 515 دولارًا أمريكيًا، وذلك اعتبارًا من 20 أيلول/ سبتمبر المقبل.

(أوبو رينو2 زد) Oppo Reno2 Z

ويشترك هذا الهاتف مع (رينو2) بأنها يقدم الحساس ذاته في الكاميرا الأساسية، ولكن بدون مثبت صورة بصري، كما يمتلك كاميرا للتصوير العريض بزاوية 119 درجة وبدقة 8 ميجابكسل، أما الكاميرا الثالثة فهي بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الأحادي اللون، والرابعة بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط صور (البورتريه).

ويقدم (رينو2 زد) شاشة بقياس 6.53 بوصات، أما الكاميرا الأمامية فهي منبثقة، ولكن ليس على شكل “زعنفة سمك القرش”. ويضم الهاتف معالجًا ثماني النوى من نوع (ميدياتك هيلو بي90)، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

وتعتزم أوبو طرح هذا الهاتف للبيع بسعر يعادل 420 دولارًا أمريكيًا، وذلك اعتبارًا من 6 أيلول/سبتمبر المقبل، وهو متاح الآن للطلب المسبق.

(أوبو رينو2 إف) Oppo Reno2 F

يقدم هذا الهاتف كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل، ولكن الحساس من سامسونج – ISOCELL GM1 – وليس من سوني. أما الكاميرات الثلاث الأخرى فهي تشترك مع كاميرات (رينو2 زد) بالمواصفات ذاتها.

هذا؛ وتعتزم أوبو طرح هذا الهاتف اعتبارًا من شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم، ولكنها لم تكشف عن السعر.