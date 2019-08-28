شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجارديان: أبل تقيل 300 موظف تجسسوا على محادثات المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية أن شركة أبل فصلت أكثر من 300 موظف فى كورك بأيرلندا، إذ تم التعاقد معهم كجزء من برنامج grading الذى كانت مهمته تقييم التسجيلات الصوتية للمساعد الصوتى "سيرى".

وانتشرت الأخبار الشهر الماضى أن هؤلاء العاملين سمعوا فى كثير من الأحيان معلومات حساسة - مثل المعلومات الطبية والنشاط الإجرامى و "اللقاءات الجنسية"، لذا بعد تعليق البرنامج مؤقتًا، قررت شركة أبل إنهاء البرنامج.

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ربما تم التخلى عن المزيد من الموظفين فى جميع أنحاء أوروبا، كما ذكرت صحيفة الجارديان، فإن الكثير منهم يشعرون بالضيق لأن أبل فصلت العديد من الأشخاص بإشعار مدته أسبوع واحد، حتى أولئك الذين كانوا مهتمين بالآثار الأخلاقية للبرنامج أعربوا عن إحباطهم.

ووعدت أبل سابقًا بأنه كجزء من تحديث البرنامج فى المستقبل، سيكون لدى المستخدمين القدرة على اختيار المشاركة فى البرنامج.