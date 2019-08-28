شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختبار أول حافلة ذاتية القيادة فى شوارع سنغافورة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت أول حافلة ذاتية القيادة فى شوارع سنغافورة، وبدأ الاختبار المبدئى لأسطول من الحافلات فى منطقة سنتوسا السياحية الساحلية هذا الأسبوع.

وبعد سلسلة من الحوادث المأساوية فى الداخل والخارج بسبب التكنولوجيا الجديدة، أوضح تان ناى كوان ، كبير مهندسى الروبوتات فى ST Engineering Land Systems الشركة التى تقف وراء أحدث اختبار، إن السلامة كانت فى غاية الأهمية خلال مرحلة الاختبار.

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وقال كوان: "نريد دائمًا الحصول على رحلة آمنة جدًا للجميع، وأعتقد طوال العملية كنتم تروننا، نحن قلقون للغاية بشأن الأمان".

فى اليوم الأول من التجربة يوم الإثنين 26 أغسطس، كان هناك ما يقرب من العديد من مضيفى الحافلات مثل الركاب الذين يتأكدون من أن أحزمة الأمان قد تم تثبيتها بإحكام كما تحركت الحافلة عبر الطرق الهادئة، وفى الوقت نفسه يتولى السائق عجلة القيادة ذاتية الدوران فى جميع الأوقات، ليكون جاهزًا لاستعادة التحكم.