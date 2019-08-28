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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في إعلان تشويقي جديد نشر اليوم من Realme أكدت على موعد مؤتمرها الذي يعقد في الصين في 5 من سبتمبر، والذي تكشف فيه عن سلسلة هواتف Realme Q الجديدة.
أكدت Realme اليوم على خططها لإطلاق خط إنتاج جديد من هواتفها الذكية يعرف بRealme Q، حيث أعلنت الشركة رسمياً اليوم عن موعد مؤتمرها في 5 من سبتمبر.
ومن المقرر وفقاً للإعلان التشويقي أن تنطلق سلسلة هواتف Realme Q بميزة رئيسية في إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، أيضاً لم يوضح الإعلان التشويقي عن سلسلة Realme Q مواصفات أخرى، إلا أن Realme أكدت على نشر تفاصيل جديدة عن خط إنتاج Realme Q خلال الأيام المقبلة.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: Realme تعلن رسمياً عن سلسلة هواتف Realme Q الجديدة في 5 من سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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