تكنولوجيا: Realme تعلن رسمياً عن سلسلة هواتف Realme Q الجديدة في 5 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في إعلان تشويقي جديد نشر اليوم من Realme أكدت على موعد مؤتمرها الذي يعقد في الصين في 5 من سبتمبر، والذي تكشف فيه عن سلسلة هواتف Realme Q الجديدة.

أكدت Realme اليوم على خططها لإطلاق خط إنتاج جديد من هواتفها الذكية يعرف بRealme Q، حيث أعلنت الشركة رسمياً اليوم عن موعد مؤتمرها في 5 من سبتمبر.

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ومن المقرر وفقاً للإعلان التشويقي أن تنطلق سلسلة هواتف Realme Q بميزة رئيسية في إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، أيضاً لم يوضح الإعلان التشويقي عن سلسلة Realme Q مواصفات أخرى، إلا أن Realme أكدت على نشر تفاصيل جديدة عن خط إنتاج Realme Q خلال الأيام المقبلة.

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