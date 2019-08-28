تكنولوجيا: تقرير يؤكد تطوير الإنستقرام لتطبيق جديد للمراسلة ينافس سناب شات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر شركة الفيس بوك في منافسة تطبيق سناب شات، حيث أكد تقرير جديد على تطوير تطبيق مراسلة جديد مصاحب لتطبيق الإنستقرام وبمميزات تنافس تطبيق سناب شات.

كشف تقرير جديد من Verge عن تطوير الفيس بوك لتطبيق جديد للمراسلة يعرف ب”Threads”، يأتي كتطبيق مصاحب للإنستقرام، والذي ينطلق ليتيح للمستخدمين ميزة المشاركة والمراسلة بتجربة سريعة بين مستخدمي الإنستقرام بشكل خاص.

ومن المقرر أن يأتي تطبيق “Threads” بميزة دعم المستخدمين بتحديثات للحالة في الوقت الفعلي، حيث يمكن تحديث موقع المستخدم، السرعة وما إلى ذلك، كما يمكن للتطبيق إظهار موقعك في حالة تنقلك من مكان إلى أخر على سبيل المثال، وذلك لمنافسة مميزات تطبيق سناب شات.

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كما يشير تقرير Verge إلى أن واجهة تطبيق “Threads” لن تختلف عن تجربة المراسلة في تطبيق الإنستقرام، حيث سيتوفر للمستخدمين ميزة المراسلة المباشرة مع قائمة جهات الإتصال، كما ستظهر نقطة خضراء كمؤشر لوجود المستخدم نشط على التطبيق في الوقت الحالي.

يذكر أن شبكة الإنستقرام قد أشارت إلى إلغاء تطبيق المراسلة Direct المستقل للإنستقرام خلال الفترة الماضية، لذا يبدو أن الفيس بوك تستمر في تطوير تطبيق بآداء ينافس سناب شات خلال الفترة القادمة.

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