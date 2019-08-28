الإعلان رسميًا عن الهاتف Meizu 16s Pro مع ثلاث كاميرات، ومع المعالج +Snapdragon 855

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن اللاحقة ” Pro ” وُجدت لتبقى بإعتبارها واحدة من عادات التسمية التي تُستخدم بكثير في سوق الأجهزة المحمولة. وعلى ذكر ذلك، فقد قامت شركة Meizu في وقت سابق من هذا العام بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Meizu 16s، والأن قررت الشركة الصينية الكشف عن نسخة أخرى من هذا الهاتف تحمل إسم Meizu 16s Pro.

بصفة عامة، يُعتبر الهاتف Meizu 16s Pro الجديد مماثلاً للهاتف Meizu 16s الذي تم إطلاقه في شهر أبريل الماضي بإستثناء أنه حصل على المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وثلاث كاميرات جديدة في الواجهة الخلفية.

في الواجهة الأمامية، لدينا شاشة AMOLED بحجم 6.2 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بسرعة كبيرة في الإستجابة للمس. وتدعي شركة Meizu أنها قامت بتحسين مستشعر بصمات الأصابع المُدمج في الشاشة والذي أصبح الآن قادرًا على فتح الهاتف في غضون 0.15 ثانية فقط. وتضم الكاميرا الأمامية في الهاتف Meizu 16s Pro الجديد كذلك مستشعر بدقة 20 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، وهي نفسها الكاميرا المُستخدمة في الهاتف Meizu 16s الحالي.

وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية للهاتف Meizu 16s Pro، فهي تضم ثلاث كاميرات بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 20 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المُقربة مع العلم بأن الكاميرا الأولى تضم عدسة بفتحة 1.7، بينما تضم الكاميرا الثانية عدسة بفتحة 2.2، والكامير الثالثة عدسة بفتحة 2.6. وبالنسبة للكاميرا الواسعة الزاوية الجديدة، فقد قامت شركة Meizu بوضعها وسط حلقة الفلاش LED. وتجدر الإشارة إلى أن الهاتف Meizu 16s Pro سيكون قادرًا على تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية مع العلم بأنه يأتي مع العديد من الميزات مثل Night Mode و Potrait Mode و HDR وميزة التعرف على المشهد.

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وفي الداخل، يضم الهاتف Meizu 16s Pro الجديد المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وما يصل إلى 256GB من الذاكرة التخزينية UFS 3.0. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك بطارية بسعة 3600mAh تدعم الشحن السريع بقوة 24W.

وفيما يخص البرمجيات، فالهاتف Meizu 16s Pro الجديد يأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة FlymeOS 8 الأحدث من الشركة الصينية. هذه النسخة الجديدة من واجهة FlymeOS أصبحت مصقولة ونظيفة مقارنة مع النسخ السابقة بحيث حصلت على تصميم أكثر سطوعًا وأيقونات مستديرة أكثر. هناك خلفيات حية جديدة ونغمات وأصوات النظام. وتشمل الإضافات الأخرى مُعزز النظام One Mind 3.5 و Game Mode 4.0 والمساعد الرقمي Aicy، فضلا عن رموز تعبيرية جديدة للواقع المعزز.

عموما، الهاتف Meizu 16s Pro الجديد سيكون متوفرًا باللون الأبيض والأسود والأبيض اللؤلؤي والأخضر، وسيتم عرضه للبيع بسعر يعادل 376 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB، وبسعر يعادل 418 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، بينما سيتم عرض النسخة الأرقى 8GB/256GB للبيع بما يعادل 460 دولار أمريكي. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف معروض الآن بالفعل للطب المسبق وسيكون متاحًا للشراء بشكل رسمي إبتداء من 31 أغسطس.