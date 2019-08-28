مبيعات الهاتف Realme 5 تكسر حاجز 120 آلف وحدة في اليوم الأول بعد الإطلاق

فاطمة أيت طالب - دبي - تم عرض الهاتف Realme 5 للبيع لأول مرة على الإطلاق في الهند يوم أمس الثلاثاء الموافق لـ 27 أغسطس، وإتضح أن الهاتف حقق نجاحًا كبيرًا لشركة Realme. أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Realme في الهند، السيد Madhav Sheth عبر حسابه الرسمي على شبكة تويتر أنه تم بيع 120 آلف وحدة من الهاتف Realme 5 يوم أمس كجزء من الدفعة الأولى.

لا ينبغي أن يكون نجاح الهاتف Realme 5 مفاجئًا للغاية بالنظر إلى المواصفات التقنية التي يملكها والسعر الذي يتم به عرض هذا الهاتف للبيع. يبدأ سعر هذا الهاتف من 139 دولار أمريكي. ومقابل هذا السعر، فأنت تحصل على شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 665، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن أربع كاميرات في الواجهة الخلفية تشمل الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 12 ميغابكسل والكاميرا الواسعة الزاوية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل زاوية المشاهدة فيها 117 درجة، إضافة إلى الكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق وكاميرا الماكرو التي تتيح لك إلتقاط الصور للعناصر من بعد 4 سنتمترات فقط. وبغض النظر عن الكاميرا الخلفية الرباعية، فأنت تحصل أيضًا مع الهاتف Realme 5 الجديد على كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل ونظام Android 9 Pie مع واجهة ColorOS 6، وبطارية بسعة 5000mAh.

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أما بخصوص النسخة المزودة بـ 4GB من الذاكرة العشوائية و64GB من الذاكرة الداخلية من الهاتف Realme 5، فهي تكلف ما يعادل 153 دولار أمريكي، في حين تكلف النسخة المتقدمة التي تضم 4GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية ما يُعادل 170 دولار أمريكي.