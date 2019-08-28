الإعلان رسميًا عن سلسلة هواتف Oppo Reno 2 Series، وتشمل ثلاثة هواتف مزودة بأربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة Oppo للتو بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Oppo Reno 2 Series، وهي السلسلة التي تتألف حاليًا من ثلاثة هواتف ذكية تشمل Oppo Reno 2 و Oppo Reno 2Z و Oppo Reno 2F. والعضو الأفضل في هذه التشكيلة يتواجد في مكانة بين الهاتف Oppo Reno و Oppo Reno 10x Zoom Edition، على الرغم من أنه يفتقر إلى الكاميرا المُقربة التي تستند على مبدأ المنظار.

جميع هذه الهواتف الذكية الثلاثة تضم أربع كاميرات في الواجهة الخلفية وشاشات AMOLED بحجم 6.5 إنش مع كاميرات أمامية منبثقة، فضلا عن بطاريات بسعة 4000mAh تدعم تقنية الشحن السريع Oppo VOOC 3.0 بقوة 20W.

Oppo Reno 2

الكاميرا الأساسية في الهاتف Oppo Reno 2 تضم مستشعر بدقة 48 ميغابكسل من شركة Sony وعدسة بفتحة 1.7، فضلا عن تقنية تثبيت الصورة OIS المسؤولة عن ميزة Ultra Steady Vido. وبالنسبة للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية في هذا الهاتف، فهي تمتاز بدقة 8 ميغابكسل وبزاوية مشاهدة واسعة تبلغ 116 درجة، بينما تمتاز الكاميرا الثالثة المُقربة بدقة 13 ميغابكسل وبالقدرة على توفير تقريب هجين يبلغ ×5، والكاميرا الرابعة الأحادية اللون بدقة 2 ميغابكسل علمًا أنها تعمل على إستشعار معلومات العمق.

شاشة AMOLED في الهاتف Oppo Reno 2 الجديد تغطي 93.1 في المئة من واجهة الجهاز، والفضل في ذلك يعود إلى وضع الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميغابكسل في الآلية المنبثقة التي تُطلق عليها شركة Oppo إسم Shark Fin. وبغض النظر عن ذلك، فقد تم تزويد الهاتف Oppo Reno 2 الجديد كذلك بالمعالج Snapdragon 730G التابع لشركة كوالكوم، وبـ 8GB من الذاكرة العشوائية وبـ 256GB من الذاكرة الداخلية.

عمومًا، الهاتف Oppo Reno 2 الجديد سيُصبح متوفرًا للشراء إبتداء من 20 سبتمبر مقابل 37000 روبية هندية، وهو ما يعادل 515 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.

Oppo Reno 2Z

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Oppo Reno 2Z هو الهاتف الثاني ضمن هذه التشكيلة الجديدة، وهو يحتفظ بالكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 48 ميغابكسل، ولكنه يفتقر إلى تقنية تثبيت الصورة OIS على الرغم من أنه لا يزال يحتفظ بميزة Ultra Steady Video. هذا الهاتف يحتفظ كذلك بالكاميرا الواسعة الزاوية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل وبالكاميرا الأحادية اللون المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، ولكنه حصل بدلاً من الكاميرا المقربة على كاميرا بدقة 2 ميغابكسل تعمل هي الأخرى على إستشعار معلومات العمق.

الهاتف Oppo Reno 2Z يضم بدوره شاشة AMOLED بحجم 6.53 إنش تغطي 91.6 في المئة من واجهة الجهاز. وبدلاً من الآلية المنبثقة Shark Fin، فهذا الهاتف يضم كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل في آلية منبثقة بتصميم تقليدي أكثر. وبغض النظر عن ذلك، فقد تم تزويد هذا الهاتف كذلك بالمعالج MediaTek Helio P90 التابع لشركة MediaTek وبـ 8GB من الذاكرة العشوائية وبـ 256GB من الذاكرة الداخلية.

عمومًا، الهاتف Oppo Reno 2Z الجديد متاح الآن للطلب المسبق وسيتم شحن الطلبات الأولى في اليوم السادس من شهر سبتمبر المقبل مع العلم بأنه سيكلف 30 آلف روبية هندية، وهو ما يعادل 420 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.

Oppo Reno 2F

الهاتف Oppo Reno 2F يضم بدوره كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل تستخدم مستشعر من شركة سامسونج بدلاً من Sony. وبالنسبة للكاميرات الثلاثة المتبقية، فهي مماثلة لتلك الكاميرات المستخدمة في الهاتف Oppo Reno 2Z الذي تحدثنا عنه أعلاه.

التغيير البارز الأخر الذي جاء به الهاتف Oppo Reno 2F هو حصوله على المعالج MediaTek Helio P70 التابع لشركة MediaTek. وبغض النظر عن ذلك، فلا يزال هذا الهاتف يحتفظ بـ 8GB من الذاكرة العشوائية وبـ 128GB من الذاكرة الداخلية، كما أنه يحتفظ بنفس الكاميرا الأمامية المنبثقة الموجودة في الهاتف Oppo Reno 2Z.

للآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول سعر الهاتف Oppo Reno 2F، ولكننا نعلم بأن هذا الهاتف سيُعرض للبيع في شهر نوفمبر المقبل.