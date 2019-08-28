صور الهاتف Realme XT تشق طريقها إلى الويب، وتؤكد لنا المظهر الجميل للجهاز

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، رأينا أول صورة رسمية للهاتف Realme XT القادم من شركة Realme، والآن نحن هنا مع صور واقعية جديدة تستعرض لنا الهاتف الرائد المقبل لشركة Realme من مختلف الزوايا.

تمت دعوة بعض ممثلي وسائل الإعلام من الصين والهند فيما يبدو أنه حدث ما قبل الإطلاق، وبعد ذلك قاموا بنشر صور واقعية للهاتف Realme XT على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo. تم تأكيد مظهر الهاتف، ولدينا كذلك بعض المعلومات حول مواصفات الجهاز. للوهلة الأولى، سيتضح لك أن الهاتف Realme XT يمثل نسخة أرقى من الهاتف Realme 5 Pro بحيث يضم معالج أفضل قليلاً، وكاميرا أساسية أفضل قليلاً، وذاكرة أكبر، وشاشة Super AMOLED أكبر قليلاً.

الكاميرا الأساسية ستحصل على أكبر ترقية في الهاتف Realme XT القادم، فهي ستضم مستشعر بدقة 64 ميغابكسل بدلاً من مستشعر 48 ميغابكسل المستخدم في الهاتف Realme 5 Pro الحالي. وبالنسبة للكاميرا الثلاثة المتبقية، فهي ستكون مماثلة لتلك المستخدمة في الهاتف Realme 5 Pro، سواء من حيث حجم الفتحات والدقة، فالكاميرا الواسعة الزاوية ستمتاز بدقة 8 ميغابكسل، في حين ستمتاز كاميرا الماكرو بدقة 2 ميغابكسل، والكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق بدقة 2 ميغابكسل كذلك.

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من الصعب معرفة ملمس الواجهة الخلفية للهاتف Realme XT، ولكن بالنظر إلى المواصفات، فمن المحتمل أن يضم نفس الطبقة الخلفية والإطار المستخدم في الهاتف Realme 5 Pro. ونظرًا إلى أن شركة Realme تميل إلى عرض هواتفها الذكية بأسعار معقولة، فلا تتوقع الحصول على واجهة خلفية مغطاة بطبقة Gorilla Glass الزجاجية الجميلة التي ترفع تكلفة الإنتاج الإجمالية.