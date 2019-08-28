Huawei Y6 2019 هو أحدث هاتف ذكي من شركة Huawei يحصل على تحديث EMUI 9.1

فاطمة أيت طالب - دبي - شركة Huawei مشغولة حاليًا بتحديث هواتفها الذكية الحالية إلى EMUI 9.1، وهو أحدث إصدار من روم الأندرويد الخاص بالشركة، والذي لا يزال يعتمد على نظام Android 9 Pie على غرار EMUI 9.0، ولكن مع بعض الميزات الجديدة في الأعلى. أحدث هاتف ذكي يتم ترقيته إلى EMUI 9.1 هو الهاتف Huawei Y6 2019.

وعدت الشركة في البداية بأن تحديث EMUI 9.1 سيصل إلى هذا الهاتف في شهر يوليو، ولكن بعد ذلك تم تغيير الإطار الزمني إلى شهر أغسطس، وهو الشهر الذي نتواجد فيه حاليًا. يتم الآن إصدار تحديث EMUI 9.1 للهاتف Huawei Y6 2019 عبر الهواء، ولكنه قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يشق طريقه إلى كافة ملاك الهاتف في جميع أنحاء العالم مع العلم بأن حجم هذا التحديث يبلغ 2.35 جيجابايت.

كما أشرنا قبل قليل، لا يزال تحديث EMUI 9.1 يستند على نظام Android 9 Pie، ولكنه يجلب معه العديد من التحسينات لنظام التشغيل كما أنه يقوم بإصلاح مجموعة من الأخطاء، فضلا عن إضافة وضع الألعاب GPU Turbo 3.0 الذي يعمل على تعزيز أداء الرسوميات لتوفير أفضل تجربة أثناء اللعب مع تحسين عمر البطارية قدر الإمكان. وعلاوة على ذلك، فتحديث EMUI 9.1 الجديد يجلب معه كذلك نظام الملفات الجديد EROFS من شركة Huawei والذي سيزيد من سرعة القراءة بنسبة 20% ويوفر حوالي 2GB من الذاكرة التخزينية المخصصة لنظام التشغيل. وفي حالة الهاتف Huawei Y6 2019، فتحديث EMUI 9.1 سيجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو.

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كما سبق وأشرنا، هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.