الهاتف Vivo NEX 3 سيضم بطارية بسعة 6400mAh تدعم الشحن السريع بقوة 120W

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن يصل الهاتف Vivo NEX 3 في المستقبل القريب والشركة أصدرت بالفعل فيديو تشويقي رسمي للهاتف يوم أمس. كان بإمكان المشاهدين رؤية شاشة الشلال المنحنية للهاتف، ومنفذ السماعات 3.5mm، والكاميرا الأمامية المنبثقة. وعلاوة على ذلك، فقد قامت الشركة أيضًا بدعم شبكات الجيل الخامس 5G في الهاتف Vivo NEX 3 الجديد.

أما وقد قلنا ذلك، فقد حصلنا اليوم على تسريب جديد يشير إلى أن الهاتف Vivo NEX 3 سيكون أول هاتف ذكي يدعم تقنية الشحن السريع 120W SuperFlash Charge والتي ستسمح بشحن بطارية الهاتف Vivo NEX 3 بقوة 120W. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن الهاتف الرائد المقبل لشركة Vivo سيضم بطارية ضخمة بسعة 6400mAh.

هذا التسريب الجديد يشير كذلك إلى أن الهاتف Vivo NEX 3 سيضم شاشة تغطي 99.3 في المئة من واجهة الجهاز وهو إنجاز مثير للإعجاب. نحن لا نعرف الكثير عن الشاشة نفسها، ولكننا نتوقع أن تكون ضخمة. وكما هو متوقع، فسوف يضم الهاتف Vivo NEX 3 المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم. وبالعودة إلى تقنية الشحن السريع 120W SuperFlash Charge، فقد كانت شركة Vivo قد أكدت لنا من قبل أن تقنية الشحن السريع هذه قادرة على شحن بطارية بسعة 4000mAh بالكامل في غضون 13 دقيقة. والآن، نحن نتساءل كيف ستعمل تكنولوجيا الشحن السريع هذه في الحياة الواقعية، وهل ستقلص العدد الإجمالي لدورات الشحن؟ وما هو مقدار الحرارة التي سيولدها الهاتف أثناء الشحن؟

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وبصرف النظر عن كل ما قلناه حتى الآن، فقد إتضح لنا كذلك في الفترة الماضية أن الهاتف Vivo NEX 3 سيأتي مع ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية تضم الكاميرا الأساسية فيها على الأرجح مستشعر بدقة 48 ميغابكسل. عمومًا، نظرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الهاتف في الشهر المقبل، فنحن لسنا بحاجة إلى الإنتظار لفترة طويلة لمعرفة كل شيء عن هذا الجهاز.