شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على غرار فيس بوك.. تليجرام يستعد لطرح عملة رقمية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى يواجه به فيس بوك العديد من التحديات بشأن عملته الرقمية "ليبرا"، تستعد منصة اجتماعية أخرى لإطلاق عملة رقمية جديدة، إذ كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن " تليجرام" يستعد لإطلاق عملة، تحمل اسم Gram خلال الشهريين المقبلين.

ستعمل العملة بهيكل مماثل لعملة البيتكوين الخاصة بفيس بوك، من الواضح أنه سيتم تخزين العملات فى محفظة Gram الرقمية، التى تخطط تليجرام لطرحها لمستخدميها العالميين البالغ عددهم 200 مليون.

ووعد تلجرام بطرح العملة بحلول 31 أكتوبر أو إعادة أموال المستثمرين بعد دفعة استثمار بلغت 1.7 مليار دولار فى عام 2018.

ويواجه تليجرام مهلة زمنية صارمة، ومن المحتمل أن يخضع لبعض التدقيق الشديد إذا تجاوز الموعد النهائى لإطلاقها.