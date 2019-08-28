شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بفضل التكنولوجيا.. تعرف على أنظمة النقل العام الأسرع فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدخلت التكنولوجيا فى كل شىء فى حياتنا وجعلتها أكثر راحة وبساطة وكذلك سرعة، حيث أصبحت وسائل النقل العام واحدة من أكثر أشكال النقل أهمية في العالم مع سرعات عالية، فحاليا تمتلك معظم المدن الكبرى شبكة واسعة تصل للملايين من وسائل المواصلات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، صنف الباحثون في جامعة بوليتكنك بتورينو، أكبر شبكات العالم فيما يخص أسرعها وكذلك أكثرها بطئا.

تأتى فى المقدمة كل من برلين وباريس على التوالى في قائمة العشرة الأوائل التي تهيمن عليها عواصم أوروبا، وتم تحديد متوسط سرعتها في 6.2 و 5.8 كم / ساعة في حين أن مكسيكو سيتي، تقع في أسفل القائمة مع سرعة 2.4 كم / ساعة فقط.

Advertisements

فيما تصنف لندن في المرتبة السابعة بعد برلين وباريس وكوبنهاجن وهلسنكي وأثينا وبراغ، كما تحتل نيويورك المركز الثامن ثم مدريد وملبورن ليستكملوا قائمة العشرة الأوائل.

وصممت الدراسة لتأخذ في الاعتبار جميع عوامل الملاحظة، بما في ذلك حجم السكان، ومتوسط مسافة التنقل وكثافة السكان.