شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يفتتح أول "كافيه" فى لندن لتعزيز الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فيس بوك لافتتاح أول "كافيه" يهدف إلى تشجيع المستخدمين على الاهتمام بإعدادات الخصوصية الخاصة بهم.

ووفقا لموقع "ميورو" البريطانى، ستفتح الشركة المقاهى في لندن ومانشستر، لتوفر مشروبًا مجانيًا للزائرين الذين يأتون لطلب النصح من خلال فحص الخصوصية على الموقع، مع افتتاح فروع أخرى في برايتون وإدنبرة وكارديف خلال الأسبوع المقبل .

وقال ستيف هاتش نائب رئيس فيس بوك لشمال أوروبا: "ملايين من البريطانيين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل والمشاركة مع الأصدقاء والعائلة، لكن الكثيرين قلقون بشأن من يمكنه رؤية ما ينشرونه عبر الإنترنت، ونريد أن يكون لدى الناس مزيد من التحكم في تجربتهم على فيس بوك ومعرفة الأدوات والميزات الجديدة العديدة التي قدمناها للمساعدة في إدارة خصوصيتهم، فإجراء فحص للخصوصية سريع وسهل - ولكن إذا لم تكن متأكدًا من ذلك، فتوجه إلى أحد المقاهي لدينا، يمكننا مساعدتك في تخصيص إعدادات الخصوصية الخاصة بك - وكل ذلك في الوقت الذي يستغرقه عمل كوب من القهوة."

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وتأتى هذه الخطوة بعد أن نشر فيس بوك بحث يشير إلى أن أكثر من خمس (22٪) مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة لا يعرفون كيفية ضبط إعدادات الخصوصية الخاصة بهم على أي نظام أساسي، واقترح التقرير أن نصف الأشخاص فقط الذين تم سؤالهم كانوا يعرفون كيفية ضبط إعدادات الخصوصية على فيس بوك بالتحديد.

جدير بالذكر تعرض موقع فيس بوك للفحص الدقيق بعد سلسلة من حوادث خصوصية البيانات، بما في ذلك فضيحة Cambridge Analytica، والتي تم تغريم الشركة عليها بشدة.