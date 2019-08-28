شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة يابانية تطور كرة جولف ذكية يمكنها الوصول إلى الهدف وحدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت شركة يابانية للسيارات كرة جولف ذاتية الحركة، تعمل بكامل طاقتها وتضع نفسها في الحفرة.

ويُظهر مقطع فيديو أصدرته الشركة المصنعة اليابانية عن سير الكرة في اتجاه متقلب بعد ضربها من قبل طفل صغير، قبل ضبط نفسها ذاتيا.

ووفقا لموقع " ديلي ميل" البريطاني، قالت الشركة في بيان على موقعها على الإنترنت: "كرة الجولف ProPILOT تدعم لاعبي الجولف باتباع طريق محدد مسبقًا لتحقيق هدفها".

وأضافت: "يمكن للاعبين أن يشعروا بالثقة في أنهم سيصلون إلى هدفهم دون أي جهد على كل ضربة".

وتعد هذه الكرة مستوحاة من تقنية ProPILOT 2.0 الخاصة بمساعدة السائقين، إذ يعمل كلا النظامين باستخدام نفس النهج الرئيسي، حيث ترسم التقنية خطًا على طريق محدد مسبقًا من الوضع الحالي إلى الهدف النهائي.

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