شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يعيدون إنشاء برنامج ذكاء اصطناعى قادر على كتابة أخبار مزيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد طالبان جامعيان إنشاء برنامج ذكاء اصطناعي قادر على كتابة أخبار مزيفة، والذى اعتبر من قبل"خطيرًا جدًا" لنشره للجمهور.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، بعد Open AI، وهو مشروع تأسس بدعم من الملياردير إيلون ماسك، وقادر على إنتاج قصص إخبارية من العنوان الرئيسي أو السطر الأول من النص، وفي فبراير الماضى أصدرت الشركة إصدارًا محدودًا من برامجها ليستخدمها مطورو البرامج الآخرون، لاستكشاف إمكانياته، منذ ذلك الحين أطلقت الشركة، التي لم يعد ماسك يعمل بها نسخة محدثة من البرنامج بنصف قوة جهاز الذكاء الاصطناعي الكامل.

والآن تبادل طلاب ماجستير علوم الكمبيوتر آرون جوكاسلان وفانيا كوهين من جامعة براون الشفرة لما يقولون إنه النسخة الكاملة.

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يقول الزوجان إنهما لا يأملان في إحداث الفوضى من خلال إصدار الكود، لكنهما يريدان إثبات أن إنشاء هذا النوع من البرامج يمكن تحقيقه دون موارد شخص مثل إيلون ماسك.

في حديثه إلى Wired، قال كوهين: "هذا يتيح للجميع إجراء محادثة مهمة حول الأمن، للمساعدة في الحماية ضد الانتهاكات المحتملة في المستقبل".

تم تدريب البرنامج ، المسمى GPT-2، على استخدام ثمانية ملايين صفحة ويب، ويقوم بتعديل أسلوب ومحتوى ما ينتج عنه تماشيا مع مدخلاتك.