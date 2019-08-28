تكنولوجيا: Oppo تعلن عن هاتفي Reno 2Z وReno 2F بتصميم منبثق للكاميرة الأمامية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Oppo اليوم كلاً من هاتفي Reno 2Z وReno 2F بتصميم منبثق لكاميرة السيلفي يتوسط الجهة الأمامية، كما يتميز كلا الهاتفين بحجم شاشة 6.5 إنش.

في فعاليات مؤتمر Oppo الذي أقيم في الهند اليوم، كشفت الشركة عن سلسلة Reno 2 الجديدة التي جاء من بينها هاتف Reno 2 وأيضاً هاتفي Reno 2Z وReno 2F.

يأتي هاتفي Reno 2Z وReno 2F بحجم شاشة 6.5 إنش في شاشة AMOLED بجودة عرض Full HD بلس، أيضاً على عكس التصميم المائل shark fin للكاميرة المنبثقة في هاتف Reno 2، ينطلق هاتفي Reno 2Z وReno 2F بكاميرة منبثقة تتوسط تصميم الهاتف وبدقة 16 ميجا بيكسل.

ويدعم هاتف Reno 2Z رقاقة معالج Helio P90 من ميديا تيك بدقة تصنيع 12 نانومتر، بينما ينطلق هاتف Reno 2F برقاقة معالج Helio P70، أيضاً يضم كلا الهاتفين ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت، وينطلق هاتفي Reno 2Z وReno 2F بنظام تشغيل Android Pie مع واجهة ColorOS 6.1.

ويأتي المستشعر الرئيسي في الهاتفين بدقة 48 ميجا بيكسل في مستشعر Sony IMX586، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل وزوايا عرض واسعة 119 درجة، ومستشعر 2 ميجا بيكسل بعدسات mono، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير portrait.

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ومن المقرر أن تدعم كاميرة هاتف Reno 2Z نمط فائق للتصوير في الإضاءة المنخفضة، مع نمط متطور للتثبيت في تسجيل الفيديو، بينما ينطلق هاتف Reno 2F بنمط التصوير الليلي الفائق 2.0 فقط.

كما يتميز كلا الهاتفين بتصميم زجاجي منحني 3D بلمسات متدرجة في الجهة الخلفية، ويدعم كلا الهاتفي بطارية بقدرة 4000 mAh بتقنية الشحن السريع VOOC Flash عبر منفذ USB C.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Reno 2Z بألوان الأبيض والأزرق بسعر 417 دولار تقريباً، حيث يتوفر اليوم للحجز المسبق في أسواق أمازون وFlipkart على شبكة الإنترنت، وينطلق للبيع في الأسواق في 6 من سبتمبر، بينما يأتي هاتف Reno 2F في شهر نوفمبر على أن يتم الإعلان عن السعر عند إطلاق الهاتف رسمياً للبيع في الأسواق.

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